奇襲買下大潤發從超市跨足量販業 全聯靠併購制霸零售業林敏雄劍指電商

文／林苑卿

根據《財訊》報導，全聯福利中心（以下簡稱全聯）宣布收購歐尚集團與潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司（以下簡稱大潤發）股權，此收購案預計於2022年中完成，讓外傳針對大潤發花落誰家沸沸揚揚的揣測，終於塵埃落定。但與此同時，也為台灣零售通路業界拋下一枚震撼彈，預告未來零售通路勢力板塊將會出現巨大挪移。

《財訊》分析，攤開元利建設董事長林敏雄，自1998年斥資六億元接手全台灣只有66家門市的全聯之後，2004年始平均每兩年發動一次併購，讓原本虧損連連的全聯，逐漸轉骨變身成為年營業額已高達1450億元、擁有1070家門市的台灣超市龍頭。

龍頭之路 每兩年一次併購

如今，一路靠併購壯大的全聯，選擇砸下重金，以每股高達319.0438元的金額承接95.9%股權，總計逾120億元，收購量販店二哥大潤發，從超市跨足量販店。讓市場為其財力咋舌之餘，也好奇林敏雄心目中對於零售事業的藍圖規畫。

《財訊》報導指出，10月6日，林敏雄出席國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區舉辦，由全聯善美的文化藝術基金會新設立的巧藝館開幕儀式記者會時，針對台灣家樂福、大潤發求售，曾公開透露：「（兩家）都找過我。」但話鋒一轉，又說：「它們（指量販業者）都要賣，表示這行業不是好行業。」

時隔16天後，全聯卻發布收購大潤發的重磅新聞，引起各界譁然。更令外界好奇的是，既然林敏雄認為量販不是一個好行業，為何還要砸重金買門票進場？

「市場變動大，只有規模經濟才有辦法倖存。」全聯行銷部協理劉鴻徵針對全聯跨足量販業的動機，給出了答案。

根據《財訊》報導，一位零售通路業的高層也分析，「量販業並不是不好的行業，應該是說不好經營；現今全聯已經是超市龍頭，若要再超越顛峰，跨足量販業去服務更多的客群是必走的路。」

透過這一起天價併購案，林敏雄的零售王國版圖再下一城。但事實上，他的野心並不止於此。

「全聯並沒有說不買家樂福，而且公平會准不准許通過只要看分母的定義與持股的比率。」一位知情人士接受《財訊》採訪時，拋出這樣驚人的訊息。言下之意，全聯並非對收購家樂福毫無興趣，而是只待雙方談定的條件與時機。

話沒說死 未必不買家樂福

據悉，早在2020年6月，牛奶控股要把旗下超市品牌頂好賣給家樂福之前，其實林敏雄就已表達想要收購家樂福的高度意願，無奈最終失之交臂，讓林敏雄相當扼腕。未來若有機會成功收購家樂福，也許可以達到一石二鳥（擴大超市與量販店市占率）的目的。

(本文截自財訊645期，詳全文)