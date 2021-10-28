經營之神外孫光環太沉重 大眾投控13年轉型辛酸 簡民智火線接班曾連續5天無法入睡

文／林苑卿

根據《財訊》報導，2021年，大眾全球投資控股公司（以下簡稱大眾投控）半年報出爐，在歷經十年轉型開始收割成果之下，營收與獲利創下5年來的新高點；股價也反映業績向上的表現，從13.85元，飆漲至最高點曾達47.55元，漲幅高達逾243%。然而，這一切看在創辦人、王永慶二房女婿簡明仁及其次子、大眾投控總經理簡民智兩個人的眼中，卻是百感交集。

「其實我從來沒有想過要接班，如果公司做得好的話，我何必接班？當時它就是一個很虧錢的公司。但是，人在絕境時，已經站在懸崖邊，推一步就掉下去了，這時候的你，其實並沒有太多的選擇。」形象溫文儒雅的簡民智，接受《財訊》雙週刊專訪時，直率地吐出一句話，也暗示這條接班路背後蘊藏著許多故事。

如果公司做得好 何必接班

2007年，大眾投控董事長簡明仁決定退居二線，由簡民智接下營運長一職，當年的他才28歲。

《財訊》報導指出，身為台塑王家第三代的簡民智，就如大多數的家族企業新生代，年輕時過著衣食無缺、無憂無慮的生活。直到2004年從加州大學洛杉磯分校電機碩士畢業返台後，原本抱持著姑且一試的心態到大眾投控實習，歷經總經理室特助、採購部門、研發部門、通訊事業部、採購業務等營運部門，也待過大眾投控旗下的三希集團廣州廠、大眾電腦蘇州廠，走完這一圈，赫然察覺集團營運愈來愈不對勁。

1997年亞洲金融危機、2006年全球電腦市場成長趨緩、2008年全球金融海嘯、2010年中國國內生產總值（GDP）超越日本成為全球第2大經濟體，接二連三的事件，讓電腦產業起家、主張深耕台灣導致西進偏晚的大眾投控（前身是大眾電腦），進入21世紀後不久，營收與獲利開始呈現逐年下滑的態勢。

《財訊》報導指出，2004年，簡明仁為了挽救營運不見起色的大眾電腦，悄悄讓公司股票下市，取而代之的是國內第一家以電子產業控股公司名義掛牌的大眾投控，但無奈最終還是無法獲得投資人的青睞。

降低虧損求轉型 焦慮難眠

「當年會舉手要做（接班），就是看到你再不做，公司有金山、銀山也會虧掉。」簡民智回想當年公司的營運狀況，企業內部的氣氛仍歷歷在目。面對外界長期看衰大眾投控、公司高達20億元以上的虧損及高達超過30億元的巨額貸款，簡民智苦笑地說：「我現在說得輕描淡寫，但在當時是很可怕的事。我最高紀錄曾經五天沒睡覺，因為焦慮到沒辦法入睡。」

(本文截自財訊645期，詳全文)