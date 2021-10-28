元宇宙炒熱VR想像續航力總解析 宏達電變飆股轉機題材難掩虧損事實

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林宗輝

根據《財訊》報導，元宇宙議題大熱，相關供應鏈開始被關注，作為台灣最早進入VR市場的宏達電，股價也在資金湧入帶動下連日大漲。

宏達電今年營收的確因為推出VR產品而短暫墊高。從第2季推出的VIVE Focus 3一體機及高階VIVE Pro 2等產品，刺激宏達電營收成長；第4季推出的VIVE Flow更是以極輕量化的設計，讓國外科技媒體稱該產品是未來VR設計的典範。

《財訊》分析，觀察所謂元宇宙的產業競爭實況，臉書與微軟兩大雲端龍頭早就已引起很高的討論度。臉書自身有強大的Oculus硬體團隊存在，其在一體式的VR設備擁有極高市占，從2020年底到今年第一季的最新統計，其在VR頭戴裝置的市占將近8成，遠遠超過宏達電的出貨。

VR趕搭上話題　臉書、微軟已卡位

另一方面，微軟也在打造自己的Mixed Reality，也就是「混合現實」MR的產品布局，拉了三星、惠普、聯想、戴爾以及台廠宏碁等一眾PC業者一起經營，聲勢極為浩大，雖然MR設備的市占仍低，但不能低估財力雄厚的微軟未來布局。

《財訊》報導指出，除了幾個傳統雲端大廠的布局，另一個產業龍頭也在積極推動VR生態，那就是擁有全球最大遊戲線上銷售平台Steam的Valve公司，在去年Valve推出「戰慄時空艾莉克斯」這款VR遊戲後，其設備出貨也大增數倍，市占快速從個位數成長到接近11%。而以硬體功能來看，具備五指操作能力的Valve Index頭戴ＶＲ設備，可能最為接近元宇宙所需要的互動能力。

至於宏達電的VIVE Flow造形，則是打破了市場對傳統VR頭戴設備的認知，極度輕量化，並精簡連線方式。配合手機操作的邏輯，一方面降低成本，一方面提升可攜性，讓VR設備不是只能擺在家裡的混亂線路製造者，而是更適合隨身無負擔的攜帶。

轉型雖見曙光　手機仍持續失血

根據《財訊》報導，雖然不同陣營都推出不同的VR設備，但彼此之間的生態其實大致上都可以互通的。不過，由於元宇宙概念的實現恐怕是未來5到10年的事情，中間仍需要相當時間來完善包含硬體與軟體生態，包括VR頭戴裝置工業設計的轉變，甚至AR設備的導入，都會是漫長的道路。對宏達電而言，今年VR產品市場成績不錯，可能還只是個開始。

只不過，宏達電的手機事業仍在持續失血，《財訊》分析，如果深入探究宏達電的營收成績單，今年各月的營收仍多半呈現衰退，這也代表宏達電轉型造成的手機營收損失，仍大於VR帶來的收益。雖然這並不代表宏達電的轉型努力沒有交出成績，但從整體財務結構來看，宏達電仍處於虧損狀況，短期內也很難轉虧為盈。

(本文截自財訊645期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

經營之神外孫光環太沉重 大眾投控13年轉型辛酸 簡民智火線接班曾連續5天無法入睡

背負著王永慶外孫的身分，大眾投控總經理簡民智，臨危受命接班，在歷經關廠、裁員、轉型之後，今年終於展現亮眼的成果，也讓外界看到這位企業家新生代的能耐。

奇襲買下大潤發從超市跨足量販業 全聯靠併購制霸零售業林敏雄劍指電商

一路靠著併購案壯大的超市龍頭全聯，拋出收購量販二哥大潤發的震撼彈。在外商紛紛求售的氛圍下，成就了全聯董座林敏雄坐大零售王國版圖的契機。

甘冒染疫風險 願付天價聘金 蔡明興赴美外一章 盤點花旗消金嫁妝

富邦金控董事長蔡明興去美國，是否與花旗出售消費金融業務案有關？ 富邦金不承認也不否認；但分析富邦與花旗兩岸個金業務，若能成功整併，的確能發揮極大綜效。

豪宅探祕》上市櫃老闆、立委、醫界精英富豪都住在這裡

房市熱潮帶動下，過去猶如一灘死水的高雄豪宅也陸續傳出捷報， 目前高雄主要3大豪宅區為農16、美術館和亞洲新灣區，最貴豪宅單價坐六望七。

元宇宙炒熱VR想像續航力總解析 宏達電變飆股轉機題材難掩虧損事實

宇宙話題延燒，宏達電的股價也活蹦亂跳，惟該公司已連續多年虧損， 今年雖有新品上市但營收仍不穩定，VR產品能否讓公司真正轉骨，外界都很好奇。

從碳中和、CPTPP、赴美投資設廠到中國議題 林書鴻：台灣需要新的輕油裂解廠

根據《財訊》報導，碳中和為重要議題，長春集團一方面致力於減碳，林書鴻更大聲疾呼，台灣需要增加原料，才能讓石化業走向高值化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。