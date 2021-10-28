元宇宙炒熱VR想像續航力總解析 宏達電變飆股轉機題材難掩虧損事實

文／林宗輝

根據《財訊》報導，元宇宙議題大熱，相關供應鏈開始被關注，作為台灣最早進入VR市場的宏達電，股價也在資金湧入帶動下連日大漲。

宏達電今年營收的確因為推出VR產品而短暫墊高。從第2季推出的VIVE Focus 3一體機及高階VIVE Pro 2等產品，刺激宏達電營收成長；第4季推出的VIVE Flow更是以極輕量化的設計，讓國外科技媒體稱該產品是未來VR設計的典範。

《財訊》分析，觀察所謂元宇宙的產業競爭實況，臉書與微軟兩大雲端龍頭早就已引起很高的討論度。臉書自身有強大的Oculus硬體團隊存在，其在一體式的VR設備擁有極高市占，從2020年底到今年第一季的最新統計，其在VR頭戴裝置的市占將近8成，遠遠超過宏達電的出貨。

VR趕搭上話題 臉書、微軟已卡位

另一方面，微軟也在打造自己的Mixed Reality，也就是「混合現實」MR的產品布局，拉了三星、惠普、聯想、戴爾以及台廠宏碁等一眾PC業者一起經營，聲勢極為浩大，雖然MR設備的市占仍低，但不能低估財力雄厚的微軟未來布局。

《財訊》報導指出，除了幾個傳統雲端大廠的布局，另一個產業龍頭也在積極推動VR生態，那就是擁有全球最大遊戲線上銷售平台Steam的Valve公司，在去年Valve推出「戰慄時空艾莉克斯」這款VR遊戲後，其設備出貨也大增數倍，市占快速從個位數成長到接近11%。而以硬體功能來看，具備五指操作能力的Valve Index頭戴ＶＲ設備，可能最為接近元宇宙所需要的互動能力。

至於宏達電的VIVE Flow造形，則是打破了市場對傳統VR頭戴設備的認知，極度輕量化，並精簡連線方式。配合手機操作的邏輯，一方面降低成本，一方面提升可攜性，讓VR設備不是只能擺在家裡的混亂線路製造者，而是更適合隨身無負擔的攜帶。

轉型雖見曙光 手機仍持續失血

根據《財訊》報導，雖然不同陣營都推出不同的VR設備，但彼此之間的生態其實大致上都可以互通的。不過，由於元宇宙概念的實現恐怕是未來5到10年的事情，中間仍需要相當時間來完善包含硬體與軟體生態，包括VR頭戴裝置工業設計的轉變，甚至AR設備的導入，都會是漫長的道路。對宏達電而言，今年VR產品市場成績不錯，可能還只是個開始。

只不過，宏達電的手機事業仍在持續失血，《財訊》分析，如果深入探究宏達電的營收成績單，今年各月的營收仍多半呈現衰退，這也代表宏達電轉型造成的手機營收損失，仍大於VR帶來的收益。雖然這並不代表宏達電的轉型努力沒有交出成績，但從整體財務結構來看，宏達電仍處於虧損狀況，短期內也很難轉虧為盈。

(本文截自財訊645期，詳全文)