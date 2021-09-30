PChome詹宏志打造網家「生態圈」卻拿不出實質成績單...昔日電商霸主如何讓市場重新驚豔？

文／涂憶君

根據《財訊》報導，網家日前召開的重訊記者會場面盛大，中華電信、開發金控等策略投資人齊聚力挺，但跨業結盟的意涵和效益到底是什麼？市場都還在霧裡看花。

《財訊》報導指出，中秋節連假前夕，網家召開重訊記者會，一方面宣布引進中華電信、開發金控等重量級上市櫃公司參與十億元私募，一方面併購新創業者廿一世紀數位公司，董事長詹宏志要以跨業結盟、開展新金融服務等方式，帶領網家走出不一樣的電商道路，這讓網家股價在恢復交易首日以漲停表態。但其後未見強勁續航力，因為在電商業界和機構法人的眼裡，多數是中性看待居多。

打造生態圈 積極投資併購

《財訊》分析，網家過去是台灣電商平台的最大指標，但蝦皮2015年登台後，網家營運明顯大受衝擊，甚至在2018年出現逾8元的每股淨損，近年又遭富邦媒彎道超車，聲勢已然大不如前。

強敵環伺下，網家嘗試各式新業務的可能，包括高門檻的電子支付執照、跨境電商，都是電商平台業界跑得最前面、喊得最用力的業者。今年又和多家新創業者合作，不只戰略投資外國新創物流公司Pickupp，又陸續併購保險科技公司易安網、先買後付（BNPL）業者廿一世紀數位，市場甚至傳出，網家對於併購環保包材相關新創公司十分感興趣，多角化、策略結盟儼然成為網家近年的命題，且力道愈來愈大。

這是網家企圖打造的「生態圈」，但有電商高層直言，台灣電商業競爭白熱化，把使用者體驗、物流等電商本業最重要的環節打造好，才是當務之急。但網家近年力推的東西，似乎都跟這些無關，「電商平台給消費者的體驗不好，就算金流、附加業務做得很好，消費者恐怕也不會這麼容易埋單。」

根據《財訊》報導，這次，網家的私募引進開發金和中華電信，力拚電商結合金融和電信業務。然而，詹宏志沒在記者會上把策略說清楚，徒留市場一大堆問號，唯一可以確定的是，10億元的增資，將直接膨脹網家7.35％的股本，在不考量任何效益的情況下，有稀釋獲利的可能。

《財訊》報導指出，再來，網家這幾年不斷切入金融領域，仍未拿出實質成績單。根據2020年年報，拍付國際、支付連、國際連等旗下金流公司全都虧損，尤其以拍付國際認列1.37億元最多，雖然「盈利」一直都不是網家跨入金融的主要目標，而是想透過Pi幣的點數經濟提高客戶黏著度，並藉此抓住金流，今年又再併購易安網、廿一世紀數位，但看似多元的金融服務，要達成的效益卻不具體。… (本文截自財訊643期，詳全文)