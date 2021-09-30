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拜登「美國製造」政策 迎來全球供應鏈重組契機 放膽東進賺美國

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／財訊新聞中心

根據《財訊》報導，近來中國政府祭出一連串政策變革，政策風險不斷升高下，企業主正面臨抉擇：下一步該往那裡去？

在西進窮途之際，東方卻露出曙光。美國總統拜登上任後大力推動基建、強化供應鏈安全，希望重振美國製造業的往日雄風；而隨著晶圓代工龍頭台積電確定赴美設廠，一股台商「新東進」的風潮儼然成形。最新一期《財訊》雙週刊以「新東進．美國夢」為題，解析台商移動下的產業與投資趨勢。

根據《財訊》掌握的訊息指出，美國商務部長與次長都已取得台灣投資設廠的名冊，這兩個月密集與台商召開視訊會議。此外，貿聯董事長梁華哲也表示，「過去幾年，也曾有美國幾個州的招商人員來跟我們接觸，但沒有像這次是指名要汽車相關的供應鏈廠商，感覺現在美國招商比以前更積極。」

梁華哲進一步指出，在得知貿聯持續擴大美國製造後，不少美國州政府與市政府都曾組團到貿聯位於矽谷的總部洽談；2020年時某個州政府還親自找上梁華哲，探詢有沒有興趣投資設廠，甚至連對應的窗口名字與聯絡方式都直接提供了，讓梁華哲印象非常深刻。

台灣第二大輪胎廠建大總裁楊銀明，接受《財訊》採訪時，話說得更直白，「這幾年感受到美國招商，比台灣政府積極多了。」在美國張開雙臂歡迎海外企業入境投資，以及為了更貼近市場之下，建大也正在慎重考慮赴美投資設廠。

很顯然，在台積電準備大手筆赴美設廠之餘，其他的產業，「新東進」熱潮同樣暗潮洶湧，成為產業投資的新顯學。

根據《財訊》分析，政策與國際角力，往往會牽動投資的板塊變化，這波台商新東進有兩項最大的拉力，一個是美中貿易對抗，各大產業開始思考分散生產基地的必要性；而此時，美國總統拜登接二連三推出的新政策，則成為第二個重要拉力。這包括1.2兆美元的基礎建設法案，堪稱是美國70多年來最大的投資案；還有，美國國會授權的四九五億美元資助《國防授權法》的晶片條款、白宮公布《關鍵供應鏈百日審查報告》、商務部的經濟發展署將投資30億美元在「投資美國社區」計畫等一連串的施政，已如火如荼地展現推行「美國製造」的決心與魄力。

《財訊》報導指出，拜登政府甚至在白宮設立一個專職的官員，叫作製造長（CMO），隸屬總統行政辦公室，將領導新設立的「製造暨工業創新政策辦公室」，以因應中國日增的競爭壓力，就是要布局與掌握自給自足的關鍵物資供應鏈。…(本文截自財訊643期，詳全文)

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