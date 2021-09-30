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為糖尿病友拚搏20年 登上高中教科書 生技阿媽的傻勁及眼淚

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／劉軒彤

第1次見到程伶輝，她送了我一本翰林出版的高中選修生物教科書，今年9月首次適用在高三學生，裡面有兩頁介紹她創辦的加特福生技以及公司研發成果改善糖尿病的機轉。

在業界被尊稱為「生技阿媽」的她說，自己做夢也沒想過，「教科書的審核團隊審了3年，我不是諾貝爾獎得主，不是院士也不是博士，何德何能當廠商、孩子們、研發者的典範呀？就是因為我不屈不撓的精神，20年我堅持下去呀！」瞬間，歲月上離我很遠的教科書，突然有了分量。

研發之路　堅持20餘年

第2次見到程伶輝是在她的公司，從樓下管理員到員工，每個人都稱呼她「蔣媽媽」，正疑惑自己是不是該改口，她卻調皮地說：「我喜歡人家叫我阿媽，大家會跟媽媽頂嘴，但阿媽可以討饒。」

根據《財訊》報導，今年76歲的程伶輝是抗日名將蔣鼎文上將的兒媳婦。只是大宅門的小媳婦過日子還行，但要撐起權貴之家的門面，卻常捉襟見肘；因此，為了自闢財源，1970年代就進軍股市。不過，53歲那年無預警地失婚，卻從此改變了她的後半生。

當時身心俱創的她，高血糖也惡化為糖尿病。兩年後，因緣際會聽了中興大學教授毛嘉洪的研究成果，讓她重新振作，並說服毛教授與她合作，創立了加特福生技，誓言幫助糖尿病患者。根據《財訊》報導，這一合作就是20多年，為她帶來了生技阿媽的名號、客戶的感謝，還有教科書的肯定。

跟了程伶輝18年的加特福總經理張夢仁接受《財訊》採訪時解釋，人體吃下的碳水化合物變成葡萄糖，會隨著血管運送到全身，正常情況下，葡萄糖會進入細胞產生能量，但糖尿病患者卻堵在血管裡面進不去細胞，導致血糖降不下來。早年營養學之父瓦爾特．梅爾茲發現，進不去細胞，關鍵在於耐糖因子，後來又發現「三價鉻」是耐糖因子的核心元素，是身體不可或缺的微量元素。

《財訊》分析，簡單地說，葡萄糖進不去細胞，是因為缺了一把鑰匙，而這把鑰匙就是「三價鉻」。只不過，梅爾茲用營養學的途徑提出這個想法，在當時藥廠以治療為主導的現實下得不到重視，他的發現到這兒也卡關了。…(本文截自財訊643期，詳全文)

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