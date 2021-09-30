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恒大事件餘波未平「能耗雙控」衝擊又起 中國限電警鈴大作 台股飛來黑天鵝？

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／劉軒彤

「你停多久？」現在成了中國台商見面時帶著苦笑的問候語。中國強力執行「能耗雙控」的限電政策，一波接一波，8月底先是山東，9月初擴大到廣東等省；中秋節前夕，包括台商電子業聚集的江蘇昆山，直接被「限電停產」到9月底，終於讓投資界意識到，這可能會演變為中國在恒大事件之餘，下一個衝擊全球的大事。

《財訊》報導指出，情況真的很慘烈，一位在珠三角的傳產業者表示：「以珠三角來說，開二停五（開工2天、停工5天），是非常普遍的現象！廠商都叫苦連天。」他們和當地政府溝通，得到的答案是，東莞20年來沒遇過這麼嚴重的限電，而且「一時半刻解決不了」。

真的很慘！20年僅見

其實，以廣東為例，從5月開始，供電局就積極通知工業區廠商，只要發現供電量吃緊，就會無預警「拉閘」斷電，稱之錯峰用電；若是碰到頂峰用電，則會在停電半小時前通知，讓廠商提前準備。但是這次江蘇等地，有些廠商是無預警的被通知限電停產數日，沒有緩衝期，且涉及各行各業。

《財訊》分析，中國是製造大國，又即將進入年底節慶生產旺季，如此強力對企業限電停產，頗不尋常。於是整個供應鏈開始拼湊真相、尋找脈絡，也漸漸的發現，「事情大條了」。

造成中國大限電的原因很多，長期當然是要淘汰高耗能的產業，這已是中國確立的政策方向，但是不至於造成這波超過16個省的強力限電停產。本刊採訪眾多在中國設廠的上市櫃公司，比較有共識的短期原因，輪廓大致浮現。

根據《財訊》報導，去年下半年原物料價格開始飆漲，而北京當局積極減碳，下令高耗能產業減產，進一步推升價格。另一方面，從美中貿易戰以來，包括台商在內，開始在東南亞等地布建產能，造成中國閒置產能的壓力，有些門檻不高的製造業需要現金流支應，因此低價生產也甘願，後來中國疫情控制有成，訂單確實也回流中國。

今年5月又是一個轉折，東南亞因為疫情再起生產大亂，許多訂單轉移到中國，製造業似乎繁榮了起來，但是出廠價格拉不高，廠商只能吸收原物料上漲的成本，中國消費者物價指數也連番下降，「整個中國忙成一團，卻賺不到合理的利潤，節能還因此無法達標」，一位電子業台商說道，製造業畸形的繁榮，一旦疫後世界恢復正常，可能要付出很多代價。…(本文截自財訊643期，詳全文)

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