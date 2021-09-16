第一大房企面臨違約風暴中國地產業黃金30年畫下句點 從掏糞工到首富恒大許家印樓起樓塌

文／郭庭昱

中國收緊房企融資，恒大首當其衝，股價大跌，債權違約一觸即發。恒大集團創辦人許家印的首富傳奇已經落幕，而中國地產業黃金三十年也將隨之畫下句點。

「眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」，這是清代孔尚任戲曲《桃花扇》名句，感歎人生從盛世繁華到孤寂落寞的轉折，如今用來描述曾經是中國首富的中國恒大集團創辦人許家印，再也貼切不過了。

一年風雲變色 跌回上市價

根據《財訊》報導，2021年9月以來，香港上市的中國恒大股價，數度在盤中跌破3.5港元，收盤前總是掙扎站上3.5港元，這個價位意義重大，因為這正是2009年恒大的IPO（首次公開發行）價格，也是樓起樓塌的起點。

2021年7月1日中共盛大慶祝百年黨慶，許家印也登上了城門觀禮，這個「中國特色」的財經指標，至少代表著政商之間的聯繫，共產黨給他一張觀禮的門票，債主要給點面子。以往這可是強心針，2020年的黨慶、國慶日，只要許家印出現在城門，就是股票債券的支撐，價格總是能反彈一兩成。然而，今年這張牌也不靈了，從百年黨慶以後，恒大的股價再也站不回10港元，還一路往12年前的IPO價格墜落。

《財訊》報導指出，「黨慶牌」不再靈驗，各方壓力如餓虎撲羊。國際信評機構穆迪三度調降恒大及其子公司的評級至Ca，比垃圾債券還糟糕，只在評級最差的C之上，代表該公司債券高度投機、違約風險高，展望為「負面」。惠譽對恒大的評級也下調至CC，表示信用風險「非常高」。期間，恒大在8月10日被人行、銀保監會約談，許家印更在818日卸下恒大地產董事長，目前的職銜為董事局主席、最大股東，仍然持有中國恒大70.78％的股權。

2020年上半年，恒大還以2666億元人民幣的營收，年增率17.5％，排名中國房地產企業第一名。當時，許家印仍然是全球房地產業的首富，李嘉誠還排在他後面；同時，恒大也拿下「中國房地產開發企業綜合實力」排行榜的冠軍寶座。

然而，《財訊》分析，風向變了，改革開放30年以來未見的緊縮降臨，2020年8月中國政府加大力度執行「房住不炒」政策，官方針對地產開發商融資的「三條紅線」政策。所謂三條紅線包括：房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70％、淨負債率不得大於100％、現金短債比小於100％。踩中三條紅線者，視情節的嚴重程度來限制業者融資的能力，恒大三條全中，首當其衝。

(本文截自財訊642期，詳全文)