口罩暴利已過去SPAC成為公司新架構 敏成大轉型要靠無接觸醫療找利基

文／劉軒彤

口罩熔噴布暴利時代過去了，敏成美國設廠計畫喊卡，取而代之的是更大的轉型計畫；一旦計畫付諸執行，以後的敏成，主體業務將大翻轉。

在投資人心中，去年叱咤興櫃市場的敏成，已經與口罩熔噴布畫上等號；不過，今後，不再是了！

敏成所屬的敏盛醫療體系執行長楊弘仁接受《財訊》專訪時，鄭重地宣布，今後的敏成，會轉型成「台灣第一家醫療產業的SPAC（特殊目的收購）公司」，至於收購標的，則會鎖定在「Touchless Medicine（無接觸醫療）」。原本要到美國設立的熔噴布生產線，自然也就作罷。

《財訊》報導指出，這麼大的轉折，其實就發生在1個月內。原本，敏成已經簽下合作意向書，將買下一家電子公司在美國德州自設的小型口罩生產線，打算從台灣運送兩條熔噴布生產線進行一條龍製造，成就台灣口罩業赴美製造的里程碑。5月底，楊弘仁為此飛往美國，去了後卻發現，跟他想像中完全不一樣。

生物性防疫 美國醫療轉向

「美國口罩的時代過去了！已經從物理性防疫，改成生物性防疫，也就是推廣疫苗；他們是要準備加速把口罩拿掉。美國市場雖然擴大，但是只有1年的機會財，而且當地還是有賣很多中國口罩，我們拚不過。」楊弘仁直言。

根據《財訊》報導，在與經營團隊展開1個月的密集視訊會議後，敏成決定放棄到美國設立生產線。「如果沒有親自跑那一趟，我就會去買口罩廠，然後陷入新一輪的辛苦。我也可以繼續投資，做到PPE（個人防護設備）最大，但不合邏輯。」

去年，因為口罩需求孔急，敏成的熔噴布大賣，本來近年EPS（每股稅後純益）賺不到1元的平淡日子，居然每股賺進16.06元，但是也吸引愈來愈多的下游口罩廠自設熔噴布產線，導致價、量都跳水，從敏成今年上半年營收衰退58%、且EPS僅有1.11元，即可得知產業變化之大。

《財訊》分析，做了停止赴美設產線的決定後，經營層立刻面對兩個難題。第1，熔噴布業務短時間內的暴起暴落，產生很大的經營壓力，「之前資本額是2.4億元，1年要賺個1.5到2元是OK，可是今年股本已經膨脹到3.6億元，獲利要多少？既然不能從這邊得到支撐，我們決定轉型，並分拆成立新的子公司，把業務、資產、負債都移轉過去，並將子公司資本額縮小到1.2億元，只要他的業務回到之前水準，獲利就會平穩。」

(本文截自財訊642期，詳全文)