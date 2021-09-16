聯電下一步：挑戰百元股價？

文／財訊新聞中心

全球疫情肆虐下，台灣科技產業依舊蓬勃成長。《財訊》最新一期封面故事，探討在全球晶片缺貨潮下聯電的角色。股價在近期創下21年新高的聯電，接下來續航力如何？它的成長性與挑戰又是什麼？此外，聯電再起的關鍵人物──董事長洪嘉聰，他為何離開台積電，又如何從一名小會計成為董事長，《財訊》遍訪他周邊友人，生動刻畫出他鮮為人知的一面。

根據《財訊》報導，身為全球第三大晶圓代工廠的聯電，長期處於台積電巨大光環形成的陰影下，產業地位和影響力明顯遭到輕忽，然而在這波晶片缺貨潮卻扮演著關鍵的角色。回顧聯電2018大膽放棄先進製程，轉而鞏固成熟製程，卻是一個精準的決策。當時聯電共同總經理王石就直言，未來成熟製程的需求將快速成長。

《財訊》報導指出，今年半導體缺貨潮愈演愈烈，受益最大的公司，不是台積電，而是聯電；許多外資法人在法說會上不斷追問：聯電的榮景，還能持續多久？

聯電過去三年的發展極富戲劇性。2018年8月，聯電宣布策略轉向，放棄與台積電競爭先進製程的策略，改以追求成熟製程的領導者為目標。沒想到，當年11月，美國司法部就以侵害美光營業祕密為由起訴聯電，聯電的股價隨即在悲觀氣氛下重挫。隔年聯電和美國政府和解後，聯電股價自此持續向上，今年9月更創下21年來的新高，短短14個月，股價大漲3.3倍。

《財訊》報導指出，現在聯電賺的是產能不足所帶來的機會財。聯電減少資本支出後，對新產能和新技術的投資轉為保守，過去幾季，營業成本都在350億元上下，但營收在去年第4季只有418億元，到今年第二季大增近百億元，達到509億元，聯電的營業利益也同步大增近百億元。

簡言之，雖然聯電過去幾年產能增加有限，也未投資新製程技術，但只要調漲一次代工報價，新增的營收就會大幅挹注獲利。

然而，聯電今年第二季毛利率創下新高後，法人就不斷追問：這波漲價潮還能持續多久？聯電現在的主力製程是二八奈米，未來要如何用成熟製程維持獲利的穩定性？

《財訊》分析，短期來看，聯電賺的是供不應求的機會財，但聯電財務體質和產能調整後，讓聯電未來即使遇上供過於求的逆風，都有更好的財務體質和產品組合可以穩定前進，相信蛻變後的新聯電，明年還會為投資人帶給更多的驚奇。

(本文截自財訊642期，詳全文)