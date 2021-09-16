看懂BDI指數暴漲暴跌的市場風險 散裝股進入調整避開大船保平安

文／涂憶君

最近買航運股的股民很悶，貨櫃三雄常常利多不漲，索性換成散裝航運股的「船票」後，在船上坐得也是搖搖晃晃，指標性波羅的海乾散貨指數（BDI）不到1個月就經歷了暴漲暴跌，投資人大洗三溫暖，尤其大型散裝船運價隨著中國鐵礦砂需求恐轉弱，後市走勢值得投資人留心。

鐵礦砂需求減緩 影響報價

《財訊》分析，BDI指數由中、小型散裝船的波羅的海巴拿馬指數（BPI）、超輕便極限型船指數（BSI），以及大型散裝船的波羅的海海岬型貨運指數（BCI）組成，其中BCI權重占4成，這讓BDI走勢常以BCI表現動見觀瞻。

《財訊》報導指出，BCI從8月16日開始非常不平靜，短短兩週暴漲近3成至6162點，帶動BDI同步大漲近兩成，散裝股暌違1個月同步出現反彈，不過讓投資人措手不及的是，創高後的BCI竟迅速從高點滑落，9月8日探至近期的波段新低4886點，大跌逾兩成，BPI、BSI也同步下行，雖然近期稍見反彈，還是讓滿手散裝船票的投資人很是擔心，散裝股的行情到底怎麼走？

這必須從不同船型的散裝船後市供需逐一盤點。首先，BCI近期大起大落的原因，是受到供給面利多和需求面利空交互影響。群益投顧指出，海岬型船舶主要運載鐵礦砂，中國一直以來就是全球鐵礦砂的最大需求國，但受到疫情影響，船舶停靠中國港口的檢疫時間拉長，導致全球海岬型船周轉率下降，船舶供給面出現問題，當巴西或澳洲的大型礦商突然拉船載貨，就會導致運價出現大幅波動。

但是，近期又傳出中國將進一步促進鋼鐵減產，導致第4季鐵礦砂需求將減少，恐怕將影響海岬型船的報價；群益投顧認為，中國的粗鋼產量從今年6月開始下行，如果以需求數字來分析，確實無法支撐運價走勢。

根據《財訊》報導，在台灣散裝股中擁有最多海岬型船的裕民發言人張宗良則表示，中國鐵礦砂下半年的拉貨力道確實減少，多少影響海岬型船的報價，但如今日租金維持在4萬美元左右，還是相對高檔，對於未來海岬型船的營運「審慎樂觀」。

《財訊》分析，BPI、BSI等中小型船的狀況則就相對正向許多；資深產業研究員指出，今年年初受到中國禁運澳洲煤炭、導致中國必須改用中小型船到其他國家載貨的狀況發生，加上用中小型散裝船裝貨櫃運貨的現象時有所聞，研判中小型船的供需已出現結構性轉變。

(本文截自財訊642期，詳全文)