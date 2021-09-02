創作台灣歷史小說3部曲 公視一齣戲讓他暴紅 陳耀昌：大家都很混 我們同島一命

文／郭瓊俐

見到從醫界跨到文學界的陳耀昌，我很自然地一坐下就敘述了一大串自己家族來歷：「我阿嬤來自高雄湖內的圍仔內，那裡有平埔族聚落，她的眼窩很深…。」像一個有耐心的醫師聽完病患的陳述後，陳耀昌叫我拿下口罩，看了幾秒，做出診斷：「從一個地方可以看出你有西拉雅族血統，不是眼睛，而是你的高顴骨。」讓我欣喜若狂。

他，《財訊》影響深 從專欄寫到歷史大河小說

陳耀昌的歷史小說《傀儡花》改編成公視的史詩戲劇《斯卡羅》，叫好又叫座，在台灣颳起一股原住民尋根風；不只是我，很多人都透過家族墓碑或陳年舊物的蛛絲馬跡，請陳耀昌鑑定這是否代表自己的先祖是原住民。

台大醫學院血液腫瘤科權威、幹細胞研究先鋒，完成台灣首例骨髓移植，還創立了台大法醫研究所，醫界赫赫有名的陳耀昌，2012年出版第一本歷史小說《福爾摩沙三族記》。2014年自醫界退休後創作力更豐盛，先後出版《傀儡花》、《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》等多部歷史大河小說，希望補足台灣歷史的空洞。

其中最有名的著作，當然是《斯卡羅》的原著小說《傀儡花》。但一提到《斯卡羅》，原本和藹親切的陳耀昌，卻拉高聲音說：「不要啦，我不喜歡《斯卡羅》，《斯卡羅》不是我的著作，我的著作是《傀儡花》。」但不能否認很多人是看了《斯卡羅》，才知道《傀儡花》這本書。他用台語回答：「好啦好啦！」但又立刻說：「其實我覺得不好啦，這個《斯卡羅》誰都可以談。」

他轉移話題，大談他和《財訊》的深厚關係，原來《財訊》對他的寫作之路有重大影響。

1998年，民進黨籍高雄市議員林滴娟在中國遇害身亡，中國政府只同意林滴娟家屬進入中國，不允許民進黨、海基會或陸委會等具有政黨或官方身分的人前往協助處理。最後陳耀昌以台大法醫學科主任的身分，到中國協助家屬處理此事，返國後，他寫了一份報告給陸委會。《財訊》前副社長曾嬿卿看到這份報告，驚豔陳耀昌的文采，就邀請他寫專欄。

自陳「從大學以後就沒再寫過文章」的陳耀昌，2002年開始在《財訊》寫專欄，討論生技產業，醫療健保政策等議題。他寫醫學和生技等科學性文章，文筆流暢易讀，專欄相當受歡迎，後來集結出版了《生技魅影》一書。

其後，陳耀昌覺得寫生技和健保政策有點「狗吠火車」。那時他已經知道，自己家族在台灣第一代的查某祖是「荷蘭嬤」，便開始透過自己收藏的資料，在專欄裡寫荷蘭與台灣史相關故事，結果大受歡迎。他進一步以自身的研究專長，探討台灣人擁有的南島語族原住民、高加索白人荷蘭種、東亞蒙古種漢人等基因組成，這些專欄文章集結成《島嶼DNA》，出版後成為暢銷書。

(本文截自財訊641期，詳全文)