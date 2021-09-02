專訪》美中對抗重塑印太情勢 日、英、法都靠過來了 辜朝明：對台灣 拜登比川普更好

文／郭庭昱

根據《財訊》報導，新冠肺炎爆發以來，全球政經局勢隨著疫情起伏而變化。今年雖然疫苗問世，仍遇上變種病毒來攪局；地緣政治上，美國、中國的競爭全方位展開，從軍事角力到半導體產業，台灣被推上風口浪尖，國際關注度大增。多年來深入研究美、中變局的日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明，以他一貫敏銳的觀察，剖析政經潮流，以下是《財訊》專訪內容：

地緣政治：拜登拉出同盟國陣線 台灣更安全

問：美國總統拜登的執政成績如何？怎麼評估對台灣的利弊？

答：這不是經濟議題，這是個外交議題。拜登真的重視民主、人權等基本價值，這些川普都不在乎。如果是川普執政，他可能前一天還在感謝台灣，但隔天的發言就大轉向，所以我認為拜登執政可以建立更穩定的美台關係。在更多的面向上，台灣可以和美國分享，這對於長遠的合作非常重要。毫無疑問的，拜登對台灣比川普更好。

就拿阿富汗來看，這個國家原本擁有基本的人權、民主體制，一旦美軍撤離，這些基礎都將改變。再看美國和台灣，台灣是區域內最具有代表性的民主體制，美國不會忽視這層重要性，台灣和阿富汗當然是不一樣的。

拜登的外交基調也是對抗中國，他找來更多同盟國家，美國和日本、歐洲的關係更緊密，這是遠比川普更好的策略。川普對於許多國家都有敵意，不只中國，川普同樣也和日本、歐洲國家對抗，這使得美國面對中國回擊時是孤立的。拜登的策略讓傳統的同盟國再次團結；你看，除了美國，還有別的國家艦艇來到台灣附近海域，例如英國、法國，這是一種宣示性的動作，是過去無法想像的。

問：最近美國與其盟友、中國與俄羅斯分別舉行大規模軍演，加上阿富汗的變化，此類美國和中國之間的競爭，對台灣帶來什麼改變？

答：這的確帶來巨大的衝擊。過去30年，中國是沿著鄧小平更開放、自由的路線前進，沒有人會注意到台灣，因為中國終究也會變得跟台灣一樣。

然而，中國現在走向相反的方向，導致美國更加重視台灣、印太局勢，因為美國不希望把亞洲影響力拱手讓給中國。也因此，台灣更加安全。

問：你認為美國的基礎建設計畫效益如何？G7的「重建更好世界」（Build Back Better World, B3W）和中國「一帶一路」是競爭關係嗎？雙方的強弱勢各是如何？

答：美國的1兆美元基建計畫，肯定是非常需要的，因為美國國內的基礎建設落後，甚至比不上台灣，真的需要加強，對美國經濟將是大大的加分。

(本文截自財訊641期，詳全文)