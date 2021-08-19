快訊

今年正準備大翻修 M60A3戰車發生煞車故障衝下邊坡事故

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Q2「賣積求榮」、7月獲利再創新高！六大壽險台股部位 悄悄轉進「這類避風港」

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／洪綾襄

壽險業者積極從台股實現獲利，繳出亮眼成績單之後，接下來的資金會如何調整、未來的布局策略值得關注。

根據《財訊》報導，緊抓住10年一遇大行情，壽險業積極從金融市場變現提款！繼今年上半年就賺贏去年整年，8月上旬壽險業每月營運報告出爐，國壽、富邦、中壽、南山、台壽保、新壽等6大壽險前7月累計稅後淨利高達2610億元，再創歷史同期及全年新高。

《財訊》分析，其中，單月獲利王由富邦人壽拿下，7月稅後淨利高達126.41億元，前7月累計獲利則為782億元。而前7月累計獲利王則無懸念地由國泰人壽蟬聯，前7月稅後淨利就高達864億元，若再加上9月即將入帳的現金股利各約200多億元，兩大壽險今年全年獲利可望雙雙突破千億元。

《財訊》報導指出，目前6大壽險國內外可投資金額超過新台幣21兆元，儘管市場波動依然劇烈，但全球股市多頭格局不變，債券殖利率也走低，推升壽險持有的老債價格水漲船高，以收益型投資為主的壽險業者也因此積極實現獲利，以儲備未來糧草。

台股攻萬八　賣科技權值股

由於《金控法》第46條要求金控揭露交易達一定金額或比率的對象，因此便可透過比對，看出6大壽險近期積極交易的標的。

《財訊》分析，以國泰金為例，相較於第1季，第2季較大的處分部位來自中央銀行公債，房地美（Freddie MAC）、房利美（FANNIE MAE），與國內各大投信申購的債券ETF等收益型資產。富邦和新光也都在第二季處分較多固定收益資產與債券ETF。

股票市場也積極實現資本利得。截至第1季，6大壽險的台股部位總計已超過2兆元。不過5月市場因疫情警戒升級而一度大跌，壽險業進場加碼的動作，卻遠不如去年大手筆，反而在指數反彈、續攻萬八的過程中，更積極實現資本利得，科技權值股就被大量提款。

根據《財訊》報導，以國壽為例，從去年起就將投資策略從經常性收益，大幅調整為賺取交易價差，第2季就賣出已布局多時的台積電、聯發科和日月光投控，光這3檔交易量就將近150億元。

最重押台股的壽險業者富邦人壽，截至今年第1季台股部位已超過6000億元，這一波也賣出台積電、鴻海；但同時也加碼中美晶、友達，甚至買進破百億部位的長榮、陽明，在第2季貨櫃航運大行情中乘風破浪。不過第3季不少熱門個股行情反轉向下，富邦金持有部位還有多大？則要到下一季才會揭露。

(本文截自財訊640期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

台積電30年一遇的變局！張忠謀示警「半導體危機」台灣如何重新定義核心價值？

過去，台積電在自由貿易的環境下成長；如今，各國政府祭出補貼政策。本刊採訪長期與美國華府決策圈互動的譚耀南，談國際戰略改變對台積電和台灣的影響。

金仁寶世代交替／交棒許介立掌康舒 許勝雄坦言：會這麼安排其實是有點私心

許介立正式從父親許勝雄手中接下康舒董座，讓金仁寶成為國內最早啟動2代接班的代工集團。父子2人分別接掌仁寶、金寶及康舒3大核心子公司，未來將如何加速集團發展？

抗跌好公司／ 2021公司治理評鑑關鍵報告 精選30檔長線績優股

最新一期《財訊》雙週刊以「2021公司治理關鍵報告」為題，除了精選當下投資氛圍下的適當標的外，也剖析公司治理的新趨勢，並透過評鑑前段班的公司，分享公司治理的作法與心得。

Q2「賣積求榮」、7月獲利再創新高！六大壽險台股部位 悄悄轉進「這類避風港」

壽險業者積極從台股實現獲利，繳出亮眼成績單之後，接下來的資金會如何調整、未來的布局策略值得關注。

當沖示警新制8月底上路！一文看懂當沖降稅到底是良藥還是毒藥？

根據《財訊》報導，2017年上路的當沖降稅，確實帶動了台股熱度，但當多檔個股明顯被當沖客掌握籌碼，當沖引發的台股利弊，也值得政府和投資人通盤檢視。

台積電賭上毛利率也要海外擴產的算計 背負張忠謀的擔憂 劉德音3大策略維持領先地位

當美國將祭出高額補貼，吸引半導體製造回流美國，歐、日也表態跟進，半導體產業將從自由貿易走向保護主義，台積電今年不斷釋出全球設廠訊號，背後深意不能等閒視之。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。