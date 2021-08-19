Q2「賣積求榮」、7月獲利再創新高！六大壽險台股部位 悄悄轉進「這類避風港」

文／洪綾襄

壽險業者積極從台股實現獲利，繳出亮眼成績單之後，接下來的資金會如何調整、未來的布局策略值得關注。

根據《財訊》報導，緊抓住10年一遇大行情，壽險業積極從金融市場變現提款！繼今年上半年就賺贏去年整年，8月上旬壽險業每月營運報告出爐，國壽、富邦、中壽、南山、台壽保、新壽等6大壽險前7月累計稅後淨利高達2610億元，再創歷史同期及全年新高。

《財訊》分析，其中，單月獲利王由富邦人壽拿下，7月稅後淨利高達126.41億元，前7月累計獲利則為782億元。而前7月累計獲利王則無懸念地由國泰人壽蟬聯，前7月稅後淨利就高達864億元，若再加上9月即將入帳的現金股利各約200多億元，兩大壽險今年全年獲利可望雙雙突破千億元。

《財訊》報導指出，目前6大壽險國內外可投資金額超過新台幣21兆元，儘管市場波動依然劇烈，但全球股市多頭格局不變，債券殖利率也走低，推升壽險持有的老債價格水漲船高，以收益型投資為主的壽險業者也因此積極實現獲利，以儲備未來糧草。

台股攻萬八 賣科技權值股

由於《金控法》第46條要求金控揭露交易達一定金額或比率的對象，因此便可透過比對，看出6大壽險近期積極交易的標的。

《財訊》分析，以國泰金為例，相較於第1季，第2季較大的處分部位來自中央銀行公債，房地美（Freddie MAC）、房利美（FANNIE MAE），與國內各大投信申購的債券ETF等收益型資產。富邦和新光也都在第二季處分較多固定收益資產與債券ETF。

股票市場也積極實現資本利得。截至第1季，6大壽險的台股部位總計已超過2兆元。不過5月市場因疫情警戒升級而一度大跌，壽險業進場加碼的動作，卻遠不如去年大手筆，反而在指數反彈、續攻萬八的過程中，更積極實現資本利得，科技權值股就被大量提款。

根據《財訊》報導，以國壽為例，從去年起就將投資策略從經常性收益，大幅調整為賺取交易價差，第2季就賣出已布局多時的台積電、聯發科和日月光投控，光這3檔交易量就將近150億元。

最重押台股的壽險業者富邦人壽，截至今年第1季台股部位已超過6000億元，這一波也賣出台積電、鴻海；但同時也加碼中美晶、友達，甚至買進破百億部位的長榮、陽明，在第2季貨櫃航運大行情中乘風破浪。不過第3季不少熱門個股行情反轉向下，富邦金持有部位還有多大？則要到下一季才會揭露。

(本文截自財訊640期，詳全文)