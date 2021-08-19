抗跌好公司／ 2021公司治理評鑑關鍵報告 精選30檔長線績優股

文／財訊新聞中心

《財訊》每年都會依據證交所評選出的公司治理名單，從排名前20％的公司中，再加上獲利、配息穩定等基本面條件，篩選出30家公司治理的好公司，並進一步精選出6檔優質好股，隔年檢視成績。以去年推薦6檔來看，還原權息值報酬率皆為正報酬，證明公司治理如果做得好，最終仍會反應在公司經營與股東報酬上。

最新一期《財訊》雙週刊以「2021公司治理關鍵報告」為題，除了精選當下投資氛圍下的適當標的外，也剖析公司治理的新趨勢，並透過評鑑前段班的公司，分享公司治理的作法與心得。

根據《財訊》報導，當全球投資市場都開始跟進ESG標準時，光談公司治理已經不夠了；企業要能永續發展，不僅公司管理要更透明，政府主管機關也應逐步提高標準，

以起到政策帶動的作用。《財訊》每年關注證交所的公司治理評鑑，發現仍有未跟上國際主流的規定，這包括董事個人薪資的揭露，以及法人董事過多等問題，主管機關若未積極改善，勢將成為公司治理的絆腳石。

《財訊》也爬梳了部分指標性公司的法人董事酬金分配，並與其同業相互比較，檢視其董事酬金分配的合理性。 根據《財訊》報導，公司治理對每一個產業都很重要，當然在每個產業中，都有公司治理的資優生以及不重視公司治理者；其中外資持股比率高的公司通常會特別重視公司治理。

ESG已成為全球資本市場的趨勢潮流，並指引著未來的投資方向。其實若單從台灣上市櫃公司的公司治理績效與EPS（每股稅後純益）及ROE（股東權益報酬率）的表現來看，也是呈現正相關。根據證交所統計，第七屆公司治理評鑑前5％的上市公司，去年平均EPS為4.92元，優於全體受評上市公司的3.32元；同樣的，前5％的上櫃公司去年平均EPS為5.98元，也都優於全體受評上櫃公司的平均值，顯示投資公司治理績優的公司，報酬率會相對較高。

(本文截自財訊640期，詳全文)