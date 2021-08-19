金仁寶世代交替／交棒許介立掌康舒 許勝雄坦言：會這麼安排其實是有點私心

文／林苑卿

許介立正式從父親許勝雄手中接下康舒董座，讓金仁寶成為國內最早啟動2代接班的代工集團。父子2人分別接掌仁寶、金寶及康舒3大核心子公司，未來將如何加速集團發展？

根據《財訊》報導，8月11日，金仁寶集團旗下電源供應器子公司康舒股東會進行董事改選，接掌總座已屆滿1年的許介立，正式從父親許勝雄手上接下董事長職位，啟動金仁寶2代接班的轉型大計。

《財訊》報導指出，1973年創立的金仁寶，是國內老字號的代工集團，集團前身是金寶電子，6位創辦人後來也在代工產業各擁一片天，如林百里與梁次震後來創設廣達、已故的溫世仁創辦英業達等。迄今，金仁寶旗下8家上市櫃公司的總市值已達逾1500億元，合併營收近1.3兆元；論市值與營收規模，在國內代工業排名第4，惠普、戴爾、特斯拉、亞馬遜、微軟、蘋果、Dyson（戴森）等都是指標型客戶。

77歲、外表看起來仍精神抖擻的金仁寶董事長許勝雄，這些年來也陸續交棒，集團旗下凱碩、智易、鋐寶、博智4家上市公司的董座，逐一讓賢給章瑛、陳瑞聰、翁宗斌、張永青4位專業經理人；自己只保留仁寶、金寶及泰金寶3家上市公司的董座職務。過去，面對外界好奇的接班計畫，他曾直言：「金仁寶集團沒有接班的問題。」因為集團早已安排一批批接班梯隊，言下之意，並沒有非要許介立接班不可的念頭。

《啟動接班》許介立接任康舒董事長

不過，康舒邁入第40個年頭的股東會，許介立當選新一任董座後，許勝雄難得在公開場合緊緊握著許介立的手，感慨地說了一句：「傳承。」這一幕，留給在座的所有人極為深刻的印象。

《財訊》分析，其實，早在今年4月康舒將邁入世代交替的風聲就甚囂塵上。4月21日，許勝雄出席三三交流會時，面對媒體詢問：「若許介立順利接下康舒董座，下一步是否有機會在金仁寶集團扮演更重要的角色？」他也首度鬆口：「許介立若真獲得支持當選康舒董事長，就要先把這個角色做好，成為值得信賴的領導人物，被肯定之後就有機會。」

從傳賢不傳子到獨子許介立接班，為何許勝雄對於接班態度出現如此大的轉變？接班布局背後又代表著金仁寶未來有什麼轉型動向？

「今天有點高興也有點不捨，高興的是終於找到適當的人接棒，我對他（指許介立）有很高的期待。」掌舵康舒已25年的許勝雄在股東會後的記者會上百感交集地說，不同的時代、不同階段，有不同的挑戰，每一個經營者應該找比自己更強的人來接棒，來面對新的挑戰與新環境的變化。

(本文截自財訊640期，詳全文)