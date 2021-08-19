台積電30年一遇的變局！張忠謀示警「半導體危機」台灣如何重新定義核心價值？

文／林宏達

根據《財訊》報導，全球各國爭相祭出天價要投入興建半導體廠與發展自有半導體技術，一改過去全球半導體供應鏈外包分工的模式，連台積電創辦人張忠謀都提出警告：「不僅成本將提升，技術進步可能放緩，花費數千億美元及許多時間後，結果仍將會是不自給自足。」

這其中，美國扮演非常重要的角色，《財訊》專訪長期跟美國華府決策圈互動的兩岸政策協會理事長、美國華府執業律師譚耀南，他曾是華府布魯金斯研究院訪問學者，與當時同為布魯金斯資深研究員的聯準會前主席葉倫互動頻繁。

譚耀南認為，「現在，美中之間長時間競爭的新戰略格局已經形成，3~5年之內，誰來都無法改變這個格局。這個大格局裡，歐洲已經體會到了，俄國知道了。日本也知道了，對峙的格局已經形成了。」以下為譚耀南對這場變局的看法：

美國全力抗中講求實力原則

《財訊》分析，美國拜登總統上任後，第1個講的是實力原則（Position of Strength），講了不只一次，最近美國副國務卿薛蔓（Wendy Sherman）訪問天津的時候說，美國要站在實力原則的基礎之上，跟中國做長期的戰略競爭。

實力原則的核心就是科技實力，美國已經盤點自身的科技實力和中國的差距，藉以加強自己的實力跟中國競爭；靠著持續財政擴張，持續的印公債，把錢打到市場上，美國用大量的財政擴張挹注這些事情。

《財訊》報導指出，對美國來說，跟中國的競爭不只是所謂修昔底德陷阱、強國排名的競爭，而是價值與制度的競爭；也是像拜登所說，民主和專制制度的競爭。因為層次夠高，這個訴求也得到其他盟國的支持，在美國國內，華府決策圈裡，從川普任期結束前半年，對這個方向已經沒有疑問。

第2，全球主義跟自由貿易的概念，已經被修正。在美中競爭的框架下，拜登政府常說的是，經濟安全就是國家安全，因此，雖然美國支持自由貿易和全球主義，但還是要廣積糧，把重要的科技元素放在可以掌握的地方，最好是自己國內，至少是理念相同的盟國。

台灣藉由台積電擴大影響力

《財訊》分析，但這些事難道只有美國這樣想嗎？歐盟跟德國也非常清楚，半導體已經是戰略物資，這件事絕對不是在自由貿易的框架之下，可以自由進出口、可以哪裡便宜就在哪裡生產的。成本的增加，被認為是戰略上的必要，這是生死存亡，在半導體產業，自由貿易恐怕已經是回不來了。

(本文截自財訊640期，詳全文)