當沖示警新制8月底上路！一文看懂當沖降稅到底是良藥還是毒藥？

文／涂憶君

《財訊》報導指出，近期台股漲多震盪，又因主管機關出手降溫當沖，台股成交量驟減，指數失守萬七。雖然當沖占比仍維持在4成之上，但因盤勢膠著，最近一週平均每日當沖買進金額較今年日均額減少6%，連帶影響大盤最近一週日均量降至3613億元，低於今年的日均量4380億元，人氣逐漸渙散。甚至因為市場擔憂證券經紀業務受挫，累及元大金短短一週慘跌近8%。

《財訊》分析，但是事件還沒完，一則是8月27日，針對當沖過度個股的警示措施即將實施，當沖大戶還在調整策略的觀望期；一則是年底即將到期的當沖降稅政策是否延期，財政部的態度搖擺不定。結果未明前，代表投機的當沖與偏重投資的法人，誰都不想輕舉妄動，台股的量能短期內恐怕仍會維持低溫。

當沖是手段 投資投機共存

過去1年是台股最美好的時代，當沖的盛行推波助瀾，將成交量推高到6000億元以上，也帶動今年前7月證交稅衝上1708億元新高，較去年同期暴增超過1倍，形成當沖帶動稅收、台股動能、券商獲利三贏的局面。但是當沖占比動不動高達7、8成的貨櫃三雄開始暴跌後，市場出現一旦籌碼被當沖客掌控、風險便完全脫離了掌控的聲浪，當沖對股市到底是良藥還是毒藥？開始有了極端的分歧想法。

其實，《財訊》報導指出，投資和投機客同時在資本市場生存，結構才會更健全。過去當沖客大舉前進股市之前，窒息的交易量常讓台股陷於大區間的盤整，當沖降稅確實創造台股榮景、也吸引更多投資人進場，財政部未來的稅收應可更為穩定。但長期投資者卻也開始抱怨公平性的問題，為什麼不能對所有投資人一視同仁降稅？另外，如何遏止當沖風氣過盛導致違約交割頻繁發生？兩大疑問成了市場關心的焦點。

金管會在2018年稅式報告中提出先對當沖客降稅的解答。據統計，2015年至2017年整體股票市場的平均報酬率是8.94%，可以當作長投者的投報率，但當沖的短進短出投報率僅為0.14%，獲利能力明顯有別，繳稅能力不盡相同，降稅才能讓不斷提供流動性的當沖客有進場的利基。

券商公會理事長賀鳴珩，接受《財訊》採訪時則提到，台灣每筆3/1000的證交稅比起周遭國家或亞洲4小龍，確實是高的，是否該全面調降，可以交由政府和全民共同思考。但過去在制定當沖降稅優惠時，因為制度的改變不能過於躁進，所以最終決定讓頻繁的交易者能有比較優惠的稅制。

(本文截自財訊640期，詳全文)