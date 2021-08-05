柯P強吸反綠票源 衝高行情拚大位？從市長到總統大選 都有政治叫牌權

文／郭瓊俐

5月中疫情擴大後，柯文哲的政治行情從低迷中再度攀高，也讓他參與2024總統大選的可能性大為提高，對於藍綠主導的政治棋局會造成什麼衝擊？

根據《財訊》報導，疫情3級警戒兩個月期間，執政的民進黨政黨支持度大幅下滑，但國民黨支持度並未上升，反而是台北市長柯文哲領軍的民眾黨，支持度從疫情前的10%躍升至15%，似乎將政治上的「疫情紅利」整碗捧去。

民眾黨支持度逼近國民黨，伴隨著柯文哲炮火猛烈「槓中央」帶來的超高網路聲量，雖然根據山水民意研究公司統計，柯文哲的網路負面聲量遠大於正面聲量，但他的人氣從谷底再度攀升，已是不爭的事實，也讓他未來的政治動向更受矚目。

《財訊》報導指出，早已和民進黨分手的柯文哲，因為這波疫情，綠白更加徹底決裂；數度公開表明為2024總統大選準備的柯文哲，無論屆時是否參選總統，他的動向和選擇，都將是2024大選的最大變數，也將是民進黨要面對的勁敵。

市長選局 黃珊珊成活棋

政治界人士分析，柯文哲的戰略已經很清楚，就是藉著打綠營，獲得藍營支持者的喜愛，他的機會來自於國民黨太弱，因此吸走大量的藍營支持者。柯文哲準備選總統，還來自兩個賭注，一是賭新北市長侯友宜一定參選連任，隨之被市長任期綁住，不會參選2024年大位；二是國民黨沒有其他強棒，在三方競逐的「三腳督」選舉中，藍營選民會產生棄保選擇，將票投給柯文哲。

《財訊》分析，除了吸收藍營選票的盤算，早年柯文哲以標榜進步價值的「白色力量」席捲政壇，近年來他對於同志、女性議題的言論，卻讓人發現他跟國民黨的保守路線更接近。綠營人士指出，從價值觀來看，柯文哲根本是「純藍」，只是他鎖定吸收的對象，是「淺藍」及不滿執政黨的中間選民，因此路線飄忽不定，在統獨議題上也是一樣地反覆。

曾任職台北市府的政界人士指出，柯文哲最信任的人，除了母親「柯媽媽」之外，就是妻子陳佩琪，因此柯文哲一直炮打疫情指揮中心指揮官陳時中，在台北市疫情出亂、不得不和中央合作時，就換陳佩琪發臉書打陳時中。至於另外一個女人、台北市副市長黃珊珊，除了拚命做事外，還有一項功能，就是屆時可能被拿來和國民黨「交換」。

(本文截自財訊639期，詳全文)