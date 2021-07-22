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Intel槍口對準台積電的真正盤算 一面投書要求政府補貼 另一面準備籌組純美國

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林宗輝

英特爾近日不僅投書媒體，要求美國政府增加對本土業者晶圓產能的投資，還要求歐洲各國幫助其建設當地晶圓產能，甚至傳出新併購計畫，要穩住半導體美國隊長的地位。

根據《財訊》報導，才剛決定在台積電擴大下單晶片代工的全球半導體龍頭英特爾，近日動作頻頻。7月上旬，英特爾執行長派特基辛格（Pat Gelsinger）在美國知名的政治媒體POLITICO上付費刊登了一篇文章，內容為要求美國應以扶持自有晶片生產技術為優先。一週之後，更傳出英特爾有意以3百億美元併購全球第4大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries，後稱GF）加速產能擴充。

今年初，當美國政府提出針對國內半導體產業的補貼計畫構想時，基辛格曾豪氣表示不需要政府的補貼幫助，英特爾可以自己搞定。

兩大咖投資　對英特爾不利

但在基辛格的投書中，卻明確希望政府把前陣子提到的5年520億美元的半導體產業預算，用以補貼美國自有晶圓技術與產能的發展。這表示他認為美國政府應該把錢放進英特爾口袋裡，而非台積電或三星之類的外國企業。拉進GF組成純美國隊，也被市場視為是英特爾為了爭取政府補貼、拉高籌碼的作法。

《財訊》報導指出，基辛格的投書內容，其實不脫他與前任執行長鮑伯史旺（Bob Swan）都曾公開提過的論調，那就是美國政府不應該依靠外來技術與產能，而是應該優先考慮提升自有的生產技術。尤其台積電與三星大舉投資美國，建設先進製程代工廠，對英特爾來說可能憂大於喜。即使屆時台積電與三星帶進美國的只是次一級的製程，但仍優於英特爾即將推出的新製程。這對其未來的IDM 2.0布局不利，若二者在美國成功建廠量產，對英特爾希望收割美國國內半導體或科技巨頭訂單的布局，可能會帶來負面的影響。

當然，也有業者認為，純晶圓代工業者從天高地遠的亞洲搬到美國國內，理論上對英特爾的生產規畫其實也有好處，既可降低運輸成本，避免耗損，同時也因為無時差問題，溝通上更直接。

根據《財訊》報導，但英特爾未來對台積電需求最大的是最先進製程，也就是未來的3奈米甚至2奈米，進美國的五奈米產品需求比重較小，畢竟英特爾即將推出的7奈米製程與台積電的5奈米不相上下，重疊性高，威脅恐怕大於助益。這也是基辛格之所以提到，「最先進製程沒進來，不利於美國」的論點，非常可能就是出自於這些前進美國的製程，對英特爾幫助有限。

(本文截自財訊638期，詳全文)

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