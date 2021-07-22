產業超級週期來了！台廠掀記憶體擴產潮 誰是最大贏家？

文／林宗輝

疫情帶動全球半導體產業供應緊張，終端產品的智慧化以及居家辦公與娛樂帶來的電子產品需求也推升記憶體需求，台灣記憶體供應鏈的商機爆發才剛開始。

根據《財訊》報導，疫情造成半導體供應鏈緊張，除了造就了台積電護國神山的地位，也帶動兩大產業成長，那就是面板產業與記憶體產業。其中，記憶體產業受益於在家工作以及相關娛樂需求，終端電子產品與雲端伺服器出貨大增，帶動相關記憶體需求成長。

指標1》需求成長比擴產快

根據工研院產科國際所統計指出，台灣在2020年的記憶體相關製造產值達到1千9百億元新台幣，年增19.4%；而其最新預估，2021年記憶體製造可達2千5百億元，年增率超過3成。不僅將超越整體半導體產值成長幅度，也超越晶圓代工與IC設計產值成長幅度。

《財訊》報導指出，若以全球市場規模與成長來看，根據IC Insights預測，記憶體的上升走勢將持續到2022年，總銷售額達到1804億美元，比2018年的高峰1633億美元還高。而IC Insight也預計全球記憶體市場將在2023年達到下一個循環週期高峰，整體市場收入將達到近2千2百億美元，首次突破2千億美元，然後在2024年進入衰退。

若要看記憶體未來的發展空間，就必須觀察兩大重要指標。首先從需求面來看。自疫情爆發以來，消費性電子終端產品，包括遊戲機、筆電受益於居家經濟，都有相當大的銷售成長，整體市場需求暫時還沒有冷卻的跡象。而2020年智慧型手機雖然受到疫情干擾，以及華為被制裁影響，供需出現亂流，但今年以來可以看到取代華為地位的業者已經出現，智慧型手機也恢復生產秩序，整體出貨也回到成長的軌道上。

《財訊》團隊採訪業界專家表示，以記憶體使用量來看，PC設備平均都已經提升到16CB，高階電競更是32 GB起跳，而中高階手機使用的記憶體／儲存容量也從過去的平均8 GB／128 GB容量提升至12GB／256 GB，記憶體需求也明顯增加。再加上汽車電子在智慧與多媒體功能方面的強化，單一汽車需要的記憶體容量需求相較起傳統汽車，都有5到10倍以上的增長，由於需求成長速度超過業者擴產速度，記憶體供需緊張的狀況未來數年內恐怕都很難緩解。

指標2》美中角力拉大缺口

《財訊》分析，再者，從地緣政治來看。隨著美中關係劍拔弩張，中國記憶體產業已遭點名會是下一波被制裁的對象，將可能導致中國相關業者無法出口、無法獲得機台設備，甚至相關製造材料的供應也將中斷。

(本文截自財訊638期，詳全文)