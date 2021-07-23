快訊

熱帶低壓形成將撲日 氣象局：這兩天有機會成颱恐影響東奧

東元父子相爭父保住經營權！拿下絕對多數關鍵8席

紅色資本入侵揭祕！一家資本額7億元物流公司 為何牽動台灣高科技業命脈

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／財訊新聞中心

一家資本額７億元的物流公司，為何能牽動台灣高科技業命脈？一家原本為泛公股的企業為何會逐步變身為泛中資色彩的公司？最新一期《財訊》雙週刊以獨家報導紅色資本長驅直入科學園區核心的離奇過程。

《財訊》報導的科學城物流公司，當年成立目的是為了協助台灣高科技產業發展，才以公股過半的形式經營，也因為獨占園區內的倉儲用地，掌握了台灣最重要科技產業如半導體與光電業的備品、用料等進出機密資訊；在「數據為王」的新時代裡，這恐怕是比資本額大小更重要的經營價值。

根據《財訊》報導，這家掌握台灣高科技資訊命脈的小公司，自2017年起展開一場離奇的股權變動之旅。先是原始股東華航決定出清持股，繼而有優先承購權的台糖放棄承購，讓新竹物流取得過半股權。2019年，新竹物流再連同自己手上的持股全數賣給嘉里大榮。今年，嘉里大榮的香港母公司——嘉里物流聯網，又把51％股權賣給中國最具規模的物流業——順豐控股。

雖然嘉里物流聯網火速將台灣嘉里大榮的股權，轉移到嘉里控股新成立的控股公司下，但嘉里控股與順豐控股簽有共同合作意向書，仍然引發中資介入台灣科技物流的疑慮。短短四年內，科學城物流的股權被層層轉賣，身分也從泛公股、民營企業、港資再到中資，這只是隨機的商業交易巧合，還是一場精心安排多年的布局？

《財訊》與台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會合作，針對科學城重大股權交易，盤點出多項爭議。包括：民營化過程中，相關國營事業為何不作為？新竹物流將股權轉賣給嘉里大榮後，從華航董事長下台的何煖軒也恰巧進入仰德集團。

此外，科學城物流變身為民營事業後，為何仍享有科學園區的特權優惠？

《財訊》報導指出，當數據資料已成為重要機密，港資與過去也恐已大不相同的非常時刻，投審會面對嘉里大榮上層股東結構改變，卻認為「不需要重審」。不管是相關部會的監管、公股法人的立場、上市櫃公司資訊揭露等，在該案上都消極以對，令人不解。反觀中國近期積極因應美國壓力，對國內重要數據嚴加監理。彼進我退，值得台灣政府深思。

(本文截自財訊638期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

紅色資本入侵揭祕！一家資本額7億元物流公司 為何牽動台灣高科技業命脈

一家資本額７億元的物流公司，為何能牽動台灣高科技業命脈？一家原本為泛公股的企業為何會逐步變身為泛中資色彩的公司？最新一期《財訊》雙週刊以獨家報導紅色資本長驅直入科學園區核心的離奇過程。

長榮、陽明、萬海...貨櫃三雄當沖占比居高不下 接下來駛向何方？

貨櫃三雄股價暴跌暴漲，讓投資人領教到當沖突襲與多殺多的壓力；雖說近期訊息轉由多方主導，但接下來的操作更須留意籌碼面與資金面的動向。

挺進第一線化解多起大型群聚危機！新戰神王必勝 抗疫救援王

因為全國奔波救援大型群聚感染案例，王必勝的知名度大增；但他對自己的付出輕描淡寫，反而心心念念要提升部立醫院的形象，為部立醫院吸收更多年輕人才。

產業超級週期來了！台廠掀記憶體擴產潮 誰是最大贏家？

疫情帶動全球半導體產業供應緊張，終端產品的智慧化以及居家辦公與娛樂帶來的電子產品需求也推升記憶體需求，台灣記憶體供應鏈的商機爆發才剛開始。

Intel槍口對準台積電的真正盤算 一面投書要求政府補貼 另一面準備籌組純美國

英特爾近日不僅投書媒體，要求美國政府增加對本土業者晶圓產能的投資，還要求歐洲各國幫助其建設當地晶圓產能，甚至傳出新併購計畫，要穩住半導體美國隊長的地位。

台灣科技業景氣大好年 台積電、聯發科竟被外資看壞 唱衰科技權值股 外資降評有沒有道理？

《財訊》報導指出，這些報告中點名的公司，都有超過十家以上的分析師持續追蹤公司表現；今年以來，也只有少數報告看壞台灣科技業前景。這一點，從所有分析師給出的平均目標價仍居高不下，就可以看出風向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。