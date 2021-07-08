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只為留住幼苗 迎向下一個百年...首位女樹醫詹鳳春 幫老樹續命

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／蔡百蕙

從阿里山上的櫻花樹到台北市區的老松樹，全台各地都有詹鳳春救樹的身影。

根據《財訊》報導，身為台灣第一位也是唯一的女性樹木醫師，詹鳳春20年前留學日本時，沒有想到自己會走上這條人少的道路，既以醫樹為生，而樹也靠她求生。

「我想盡量保留台灣的老樹，因為老樹的基因就是不一樣。」在接受《財訊》團隊採訪時，詹鳳春說，她在全台到處救樹，特別是許多老樹，它們往往在即將離世前，還會在樹根處留下新長出的第2代，有著相同的基因，可以再活100年。

她心疼重病的它 傳統熏蒸，反讓櫻樹被火炙

「救樹還要默默地救。」她感慨道，經常看到老樹生病了，一般民眾不懂，就去找人用傳統高收費的熏蒸方式來救樹，這其實救不了樹；但找上她，難免被批評是擋人財路。詹鳳春說，她回台從事樹木醫師，比在日本還累，「日本很尊重專業，但台灣不尊重。」已經醫治阿里山上櫻花樹4、5年的她，回憶起第一次上山看櫻花樹的情景，她當時很難過，因為看到那些櫻花樹得了重病還被火烤。

根據《財訊》報導，她在這些百年櫻花樹的身上，看到因長期受簇葉病的影響，出現慘不忍睹的樹形和枝條變形，站在樹前，她不捨地對老櫻花樹們說：為了保全其他櫻花樹，必須選擇伐除你們。於是，她開始砍樹。「砍的同時，我在引第2代的樹，幫阿里山規畫下一個100年。」瀕死的櫻花樹在腳下留下了第2代的小樹苗。「我覺得這好像是一種宿命，日據時期日本人帶了一批櫻花樹，100年後出現了像我這樣的人，為了下一個100年。」詹鳳春說。

7年多前，頂著東京大學環境設計博士和農學碩士光環回台，詹鳳春跌破了一大票親友的眼鏡，「我家人甚至一直以為我讀的是東大補習班，畢業典禮也沒人來，看到我的學位，覺得不可思議。」

她從蹺課到留學 老教授3條件，引進樹藝界

根據《財訊》報導，在桃園中壢鄉下長大的詹鳳春，從小好動、愛玩、愛爬樹，就是不愛念書。高中念的還是補校，而且還蹺到寺廟裡，一度想出家。經常蹺課到佛寺自修念書的她，最後考上輔大日文系。問她為何想念日文？她說：「因為廟裡的師父是去日本佛學院留學的。」畢業後，她到姊姊的花店打工，於是對園藝產生了興趣。又因為在店裡翻閱了日本的花藝雜誌，開始查詢日本有園藝相關系所的大學；存了一筆積蓄之後，就飛到日本考試，順利入學東京農業大學造園系。

(本文截自財訊637期，詳全文)

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