倫敦硬分叉啟動 估銷毁300萬枚數位幣 以太坊關鍵升級 定期定額時機到了？

文／涂憶君

近年在以太坊上的應用愈來愈多，DeFi、NFT都成為實體世界關注的話題，在今年啟動改善效能的關鍵升級後，有機會帶動以太幣後續發展和價格可看性。

根據《財訊》報導，全球游資氾濫，讓加密貨幣成為今年最瘋狂的投資工具。素有數位黃金之稱的比特幣，在今年4月衝上逾60000美元，第2大加密貨幣以太幣5月也來到逾4000美元。不過消息面左右著幣種暴起暴落，此兩大指標貨幣都在近期出現逾5成跌幅，不過如果從技術面來看，以太幣守住年線不破，相較於比特幣更強勢。

改善弱點！ 降低挖礦耗電量

《財訊》報導指出，這和6月24日以太坊啟動「倫敦硬分叉」的關鍵升級相關。以白話來說，因為在以太坊的應用項目愈來愈多，導致交易速度緩慢、手續費大幅拉升；為了改善這樣的現象，以太坊透過多項協議，不只可以減低過去因為挖礦耗費過多電力的詬病，還透過預估銷毀300萬枚以太幣，讓發行數量變少，以利降低手續費。

也因此，以太坊經歷這次從1.0走到2.0的關鍵升級後，以太幣將面臨通貨緊縮，MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉認為，這將有機會帶起以太幣升值。

而且，《財訊》分析，以太坊被多數使用者認為是區塊鏈技術應用最為成熟且多元的，以太幣也被視為未來有機會在實體交易中落地的加密貨幣，像是DeFi（去中心化金融）、NFT（非同質化代幣）是今年實體世界熱烈談論的項目，背後幾乎都是透過以太坊完成。國泰證期研究部估計，目前有8成以上的去中心化應用程式是建構在以太坊的平台上。

根據《財訊》報導，DeFi是去中心化金融的簡稱，就是在區塊鏈上完成借貸、存放款、支付、信託、資產管理等多種金融服務。舉例來說，實體世界在銀行的定存利率大約只有1%左右，但DeFi因為少了銀行中介抽取利潤，定存利率達到7、8%者所在多有，未來更有機會結合傳統實體世界的金融資產，成為「未來金融」可能的樣態。

幣託聯合創辦人暨執行長鄭光泰認為，很多幣種都在做去中心化的應用，但以太坊的發展最為成熟，這就像是台灣電信網絡有很多提供服務的公司，擅長家用電話、手機發號的公司都各有不同，但一定會有代表性公司，而在去中心化金融上，以太坊就是這樣的角色。

《財訊》報導指出，NFT則是所謂的非同質化代幣，可用來發行各種物件的資產所有權，像是今年3月，推特執行長傑克．多西拍賣了推特第一條推文NFT，就以價值290萬美元的以太幣售出，台灣今年也有職業籃球隊─新竹街口攻城獅發行數位球員卡，背後運用的技術就是以太坊。

(本文截自財訊637期，詳全文)