日本疫苗捐台關鍵推手是他！來台不下50次 日本議員古屋圭司：我和台灣真的很有緣

文／孫蓉萍

日本無償提供台灣疫苗，中間得到許多人的協助，日華議員懇談會會長古屋圭司也是關鍵人物之一，他和台灣的緣分也特別深遠。

根據《財訊》報導，6月4日下午，日本致贈的124萬劑AZ疫苗抵達台灣；日本外務大臣茂木敏充日前更宣布，將追加提供100萬劑給台灣，預訂7月送達。許多人說這是因為台灣人在10年前「311」東日本大地震時，對日捐款總額達到200億日圓，如今日本人在報恩。其實，這幾10年來，台日的友誼依賴著許多人士居間奔走，使雙方的信任和友誼持續升溫，才有了今天的善果。

這些居間努力的人士中，日本眾議院議員、同時也是日華議員懇談會會長的古屋圭司，絕對是關鍵人物之一。

台日情誼跨越兩代 堅持來台參加莊銘耀喪禮

1972年台日斷交後，隔年由超黨派的議員成立日華議員懇談會，人數約300人，自民黨員居多。懇談會以前多是資深議員，近年來在古屋圭司等人的號召下，愈來愈多年輕議員加入。在台日沒有邦交的情況下，這個聯盟扮演重要的角色。

《財訊》報導指出，已當選10屆眾議員的古屋，今年68歲，據說來台灣不下50次。他笑說：「其實我沒有算過到底來過幾次，不過真的很常陪人家來，只是大多數都在台北。說起來我和台灣真的很有緣。」

古屋的父親在2次大戰前是內務省的官員，曾經被派到台灣總督府任職。當時很多優秀的台灣人也常進出總督府，其中有一位名叫莊銘耀的年輕人，尤其受到他父親的照顧。戰後他父親回到日本，而莊銘耀一路當上海軍總司令後，1996年出任駐日代表。古屋說：「我第一次在日本和莊銘耀見面，遞上名片自我介紹，他看到我的名片之後說『我戰前在台灣受到古屋亨的照顧』；我說『古屋亨就是我爸爸啊！』」兩個人都很驚訝，也都覺得很有緣。

根據《財訊》報導，2002年莊銘耀去世，時任經濟產業副大臣的古屋非常想到台灣來參加他的喪禮，但是當時的官房長官是前首相福田康夫，他說「絕對不能去」；所幸當時的副長官是安倍晉三，他說「那是人道問題，只要遵守3個條件就可以去」。所謂「3個條件」就是：第1，使用紅色護照，亦即一般國民用的護照，而不用公務身分的藍色護照；第2，使用眾議員的身分，而不是經濟產業副大臣的身分；第3，絕不見政府重要官員。

《財訊》報導指出，古屋在台灣順利出席了葬禮後，被帶到一個房間，沒想到一開門，看到裡面是當時的總統陳水扁、行政院長游錫堃等人。他雖然馬上離開，但出去的時候，攝影記者已經捕捉了畫面，而且《產經新聞》也大大地報導了這件事。

(本文截自財訊637期，詳全文)