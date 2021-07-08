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台灣科技業景氣大好年 台積電、聯發科竟被外資看壞 唱衰科技權值股 外資降評有沒有道理？

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／財訊新聞中心

《財訊》報導指出，這些報告中點名的公司，都有超過十家以上的分析師持續追蹤公司表現；今年以來，也只有少數報告看壞台灣科技業前景。這一點，從所有分析師給出的平均目標價仍居高不下，就可以看出風向。

根據《財訊》報導，4月底開始，多家外資台灣資本市場上掀起「科技股降評潮」。從晶圓代工龍頭台積電、封測龍頭日月光到IC設計一哥聯發科，PC大廠華碩，面板大廠友達的股價，全都進入外資暴風圈當中。今年科技業景氣普遍大好，為何外資圈紛紛調降科技股的投資評等？投資人該如何解讀？最新一期的《財訊》雙週刊有深入的解析。

今年，是台灣科技業有史以來景氣最好的一年，這些龍頭公司營收多半創下歷史新高。廠商的煩惱不是訂單太少而是訂單太多，缺貨、缺產能對供應鏈帶來的衝擊，至今未解，科技業的景氣就像7月的豔陽天。不過，外資法人卻突然大幅下修對台灣高科技公司的目標價，例如，匯豐證券4月28日發出報告，給聯發科1550元的目標價和買進評等，到6月21日，卻突然將聯發科降評為持有，目標價降為800元，降幅幾乎達到五成。

《財訊》報導指出，這些報告中點名的公司，都有超過十家以上的分析師持續追蹤公司表現；今年以來，也只有少數報告看壞台灣科技業前景。這一點，從所有分析師給出的平均目標價仍居高不下，就可以看出風向。

股價漲多就是最大的利空，檢視這些外資報告中列舉的看壞理由，確實是在台灣科技股登峰之際，重新檢視投資風險的方法之一，也有助於釐清各科技次產業未來營運動能的強弱。

根據《財訊》報導，要尋找問題的答案，應該先分析看空台積電和聯電的這兩篇報告，半導體是科技產業發展的領先指標，影響遍及手機、PC、車用等不同領域。

6月18日，摩根士丹利突然發出報告，這份長達83頁的報告，一開頭就語出驚人，「我們認為這檔股票在未來12到18個月，將變成死錢（Dead money）」。明明在6月10日時，摩根士丹利的報告給予台積電655元的目標價，以及加碼評等；8天後，卻大降目標價至580元，並降評為持有。

《財訊》分析，另一家外資聯博（Bernstein）大幅下調聯電股價預期和評等，也同樣是因為看壞聯電明年和後年的表現。

至於聯發科，匯豐證券分析師大幅調降目標價的理由，是因為中國5G手機需求減弱，加上高通調整供應鏈，加強競爭力道，因此下調聯發科今年5G晶片出貨量27％。

由於科技股占台股交易量比重創歷史新低，當資金從航運股撤出，勢必有部分資金回流科技股。但長線投資者更應該關心的是，下半年是否真能順利解封？如果解封，歐美消費者會更加依賴數位產品，還是寧願把錢拿去買啤酒、看電影？這將決定台灣電子業接下來的發展方向。

(本文截自財訊637期，詳全文)

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