不想輸南韓！林奏延從醫界政壇轉戰商場 靠憨膽走上生技路

文／劉軒彤

當過醫院院長、教授、衛福部部長，林奏延如今又多了新身分—生技新創創辦人。73歲的他，領著不到1歲的公司，憑藉「不想輸南韓」的執著，超前部署外泌體事業。

《財訊》採訪團隊初聞林奏延創辦艾萬霖生技，直覺這位兒科名醫，曾當過兒童醫院院長、衛福部部長、國衛院董事長，如今再在新創公司掛個名，也合情合理。卻不曾想，他說：「很辛苦呀！像我這種資歷，原則上都是去當個方便董事長，可是我都是一步步自己來，而且真的是創業，非常新的新創公司。」

拔刀相助 結果自己撩下去

73歲，從心所欲之齡，林奏延卻選擇上演斜槓人生，成了自己口中「最年長的新創者」。從事的是新穎的Exosome（外泌體）產業，掏的是自己的荷包，他說自己踏入外泌體領域，是一個神奇的旅程，「要幫助別人，結果自己跳下去。」

根據《財訊》報導，2年前，免疫學家楊崑德醫師跟林奏延提起，打算申請產學研發中心計畫補助，就是政府為了鼓勵產業，科技部每年最多出1000萬元，廠商自己至少也要拿出1000萬元。楊崑德擁有細胞與外泌體的相關專利，「當時我雖然聽不太懂，但覺得有前途，於是我就說要幫他找一家公司，看能不能有相對的資金投入，結果找了1年半載都找不到。」

「後來我說，我自己幫你開1家生技公司好了。創業就是這樣開始的。」在接受《財訊》團隊採訪時，林奏延說得雲淡風輕，其實當時內心也是忐忑，本以為剛開始幾千萬元就夠，幾個朋友湊一湊還行，「後來又覺得要用億元來算。還好從美國這個領域的募資情況來看，真的非常好。」所以，心一橫，決定堅持下去。

但是，開一家新創公司，不比當醫師、教書、做官，有很多人分攤工作，當時林奏延只有他自己和祕書兩個人，「若非蕭中正醫療體系毫無保留的支持，我才能有今天，否則一個人也不敢下來做。」終於，艾萬霖生技去年12月正式成立。

與《財訊》訪談間，林奏延不斷強調，自己是遇到貴人才有膽量開公司，這個貴人就是板橋知名婦產科醫師蕭中正的兒子蕭乃彰醫師，波士頓大學醫學院畢業，哈佛大學婦女醫院醫師，回到台灣後除了幫父親擴大醫院經營，也積極加入生技產業。回憶起兩人的好關係，林奏延笑著說：「不知怎樣，我們兩個就混在一起。」

《財訊》分析，人的緣分是奇妙的，楊崑德推動林奏延進入外泌體的世界，蕭乃彰提供了開公司的資源，而行政院前院長、現任東洋董事長的林全，是林奏延擔任衛福部部長時的長官，則教了他3招，改變他經營的想法。

(本文截自財訊636期，詳全文)