習近平四面楚歌？拜登外交擺陣 「天下圍中」聯軍集結

文／郭庭昱

拜登一連串的外交出擊，優雅地拉攏盟友，串連「天下圍中」大計。然而，70天後、8月底的病毒溯源報告，更可能是中國的心頭大刺。

根據《財訊》報導，隨著美國經濟陸續解封，總統拜登的舞台隨即轉向他最擅長的外交領域。和前任總統川普採用挑釁的言詞、正面拳擊式的對決不一樣；拜登猶如花蝴蝶，帶著疫苗和基礎建設的大禮，翩翩穿梭國際間，優雅地展示著美國霸權，結盟民主體制國家，設法拆解中俄聯手的風險，目標依然對準中國。

《財訊》分析，4月美日峰會，日本首相菅義偉訪美，雙方承諾共同面對中國的挑戰，並維護台海穩定；5月韓國總統文在寅訪美，美韓峰會後的聲明，還是強調台海和平的重要性。6月分，拜登進行上任後首次出訪，先到交情最好的英國，會見首相強生，支持調查新冠肺炎疫情起源。

《拜登高招》化敵為友 先召喚麻吉 再對普丁示好

接著參加7大工業國（G7）峰會，力推40兆美元全球基建以抗衡中國的「一帶一路」，並提及台海、香港、新疆等問題；北約峰會後的公報則直接將中國列為「系統性挑戰」；美歐峰會的議題也差不多，會後聲明首次列入台海穩定。台灣和中國雖然沒有參與這些峰會，卻像是影武者，台海的話題熱度燒到最高點。

最後的高潮戲是美俄峰會，拜登邀請俄羅斯總統普丁在日內瓦見面。拜登在去年競選期間，一直說俄羅斯是美國的「頭號敵人」，今年初美俄緊張升溫，雙方還各自召回大使，關係降到冰點。這次美俄峰會，普丁一改過去遲到的習慣，準時赴約。雖然普丁和拜登互動，不如川普般輕鬆自然，但拜登早有謀略，見面前先送大禮。

《財訊》報導指出，美國在5月20日宣布解除對北溪2號天然氣管線的相關制裁，這條斥資120億美元的管線，從俄羅斯直達德國，起點在俄羅斯聖彼得堡附近，終點在德國易北河出海口，中間段經過波羅的海的海底。這是很有效益的能源運輸路線，如能運行對俄羅斯困窘的財政是幫大忙，對於德國廉價的綠能供應也很重要。如今美國取消制裁，德、俄賺到裡子，美國賺到面子，普丁與拜登見面，各取所需，一切盡在不言中。

會後普丁誇獎拜登是「經驗老到的外交家」，並稱雙方「有共同語言」；拜登巧妙地以普丁作為外交之旅的壓軸，美國總統與重要元首、甚至「頭號敵人」都碰面了，獨獨還沒和第2大經濟體、中國國家主席習近平見面，留給世人很大的想像空間。當然，我們不能天真樂觀地認為美國就此展開「聯俄抗中」，但起碼是扳回一城，見面3分情，藉機令雙方大使重回崗位，俄羅斯不至於全面倒向中國，搗亂機率減少，風險也就相對可控。

(本文截自財訊636期，詳全文)