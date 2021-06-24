買房族必看！實價登錄+房地合一2.0上路 兩招「巷仔內」心法教戰

文／游筱燕

新制上路，價格透明和長期持有成為房市主旋律，預售屋再也不是黑洞，房價、銷售率全都露，專家推估短期內供給量縮、交易量少，可房價難跌，買房就趁現在。

根據《財訊》報導，7月1日，台灣房地產新的時代來臨。「實價登錄2.0」、「房地合一2.0」兩大新制同時上路，前者是讓交易價更透明，後者是鼓勵長期持有。這是劃時代的開始，一位代銷老手說：「要靠房地產大賺，已成過去式。」

短期交易重稅 逼退投資客

《財訊》報導指出，合一稅1.0版在2016年上路，是房地交易新稅制，出售房地才須申報，有獲利就得繳稅，但可免除自用的400萬元免稅額。該稅制施行後，由於持有的時間愈長，繳的稅愈低，成功遏止短期進出的市場投資客，但未納入預售屋，以及法人交易，成為市場漏洞。

2.0版則拉長「短期交易」重稅期，將持有不到兩年的稅率從35%提高至45%，持有2~5年從20%調高至35%，必須持有超過10年，才享有10%，也將預售屋之間的換約獲利納入，對法人交易更嚴格。此舉主要用意是促進「長期持有」，讓房價不容易快速墊高。

《財訊》分析，實價登錄2.0則讓市場「更透明」，內政部地政司表示有5大變革，1、地號門牌完整揭露。過去將資訊區段化、去識別化，門牌號碼以30號為單位揭露，如中正路1~30號，新制將溯及既往，從2012年8月上路的實價登錄資料、300多萬筆買賣、租賃、預售屋，都會揭露完整詳細的地號及門牌資訊。

2、預售屋全面納管、即時申報。在簽約買賣契約日起30日內，申報交易價格等資訊。

3、增訂查核權及加重屢不改正罰則。對於未依限申報、申報價格或面積不實情形將按戶棟處罰，並就兩次處罰仍未改正者，加重處罰。

4、紅單交易納管。指建商或代銷收受定金時，不得約定有保留出售、保留簽約的權利；而買方也不能將書面契據轉售予第3人，否則也會有罰鍰。

5、預售屋買賣定型化契約管理。在開賣前，業者必須將基地面積、銷售時間、戶數以及預售屋買賣定型化契約等，報請地方政府備查。

內政部地政司副司長林家正，接受《財訊》採訪指出，舊制是建商自售預售屋無須申報，除非委由代銷，且代銷在終止代銷契約後才需要申報。距離開案到結案可能4、5年，常是落後資訊，對民眾幫助不大。日後預售屋會以「案名」揭露，若1個月的申報期，加上地方政府1個月的審查期，最快兩個月就能查到買賣資訊。

林家正補充，之後的揭露仍會由地方政府進行檢視，並篩選剔除特殊交易或顯著異於市場正常交易的不合理價格。例如類似全台開價最貴豪宅「陶朱隱園」情形，因為是關係企業交易、單價創全台新高，揭露的機會仍不大。

(本文截自財訊636期，詳全文)