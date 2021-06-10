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搶賺美國復甦財》解封潮來了！200兆報復性消費 帶動全球經濟成長

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／財訊新聞中心

當台灣疫情蔓延，亞洲許多國家重陷疫情漩渦之際，「得疫苗者得天下」的美國已經展現了新面貌；悶了一整年的美國人紛紛展開報復式消費，買車、買房、買衣服。美國這波因為大解封所掀起的強勁內需消費力道，儼然成為帶動全球經濟復甦的火車頭。

最新一期的《財訊》雙週刊將焦點放在太平洋彼岸，解析美國解封後的消費狂潮，將激勵哪些台灣產業進一步成長。《財訊》報導指出，美國是全球最大的消費市場，台灣有許多產品以直接或間接的方式出口到美國。《財訊》從台灣今年1至4月的出口商品結構中，仔細盤點了這波美國解封後的內需受惠產業；未來，這些公司仍將隨著美國經濟復甦而加速成長，值得投資人關注。

《財訊》報導指出，美國最知名的賭城——內華達州拉斯維加斯，在6月1日重啟。這裡原來就是美國服務業最發達、觀光收入最高的城市之一，只是自去年3月新冠肺炎疫情全境擴散後，美國多處封城，拉斯維加斯一度被媒體形容為「鬼城」。但如今，賭城正式解封，當地飯店業統計，到7月以前，平日訂房率五成、假日達九成，這個美國享樂主義文化的代表重鎮已再現昔日風貌。

《財訊》拆解美國第一季GDP的組成，明顯看到此波經濟復甦主要展現在商品消費面向，也就是消費者在疫情後期對購買商品的需求大增。不僅吃喝玩耍，高額消費的表現也很突出，尤其是汽車。美國新車和二手車銷售商AutoNation及Lithia Motors今年第一季銷量與去年同期相比分別成長27％和55％，淨利潤甚至高於疫情之前。

四月起，美國各地的大型場所、活動，陸續傳出部分開放或全面開放的訊息，更使得餐飲、航空、旅遊業人潮回籠，美國經濟諮商局發布四月實質GDP領先指標年增率高達16.81％。預料由於五月中旬大幅放寬已完成疫苗接種民眾的口罩禁令，商務社交、娛樂活動將完全復甦，後續消費成長力道會更加強勁。

《財訊》從美國訂單和實際的出口數字發現，光是今年四月，台灣來自美國的外銷訂單年增率為43％，成長幅度僅次於東協；而累計1至4月來自美國的訂單年增率也高達43.2％。從出口來看，今年1至4月對美出口有高達三分之一為資通與視聽產品，這類產品從去年到今年對美出口都呈現相當強勁的成長。

除此之外，台灣對美出口的主要產品品項，還包括金屬鋼鐵、機械、塑橡膠製品、運輸工具、醫療器材、半導體、其他項目中的家具與體育用品等，在今年1至4月對美出口都呈現全面成長，也都是美國經濟反彈下的台灣受益產業。

美國在疫情緩和後陸續解封，帶動產業發展與消費需求，可望撐起全球經濟半邊天，《財訊》進一步挖掘台廠中可望受惠的產業及個股，值得投資人參考。

(本文截自財訊635期，詳全文)

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