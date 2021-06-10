法人撤守比特幣！六大利多加持金價近二月上漲14％ 中長線探前波高點

文／涂憶君

《財訊》報導指出，全球疫情和緩，經濟復甦可期，投資市場今年多頭暢旺，具有避險性質的黃金原先相對較無表現；不過，受弱勢美元及比特幣帶動，黃金價格4月至今竟然走出一波看回不回的走勢。專業法人認為，隨著美國縮表、通膨等議題成為焦點，黃金中長期有望重新站上每盎司兩千美元大關，挑戰2020年8月的高點2075美元。

《財訊》分析，3月31日至6月4日為止，黃金現貨價格由最低點1678.01美元一度反彈至6月1日的盤中高點1916.53美元，等於短短兩個月上漲14.2%。連帶地，投資採礦業的貴金屬基金，也在各類型基金中表現最為優異。

聯準會動向 將是短線變數

《財訊》報導指出，黃金價格急彈，剛好是基本面與技術面的裡應外合。台灣銀行貴金屬部副經理楊天立表示，這波有6大利多加持黃金走勢：一是美元指數的弱勢；二是美國10年期公債殖利率4月開始就在1.6%左右震盪，未再持續走揚；三是比特幣慘跌，市場對風險性資產的危機意識增溫；四是通膨風險升溫；五是市場開始猜測聯準會有縮表的可能；六是地緣政治風險增溫。此外，從技術面來看，金價由今年1月高點約1959美元，下行至1678美元，跌幅逾1成，已經超跌。

《財訊》分析，其中，比特幣投資熱度大減恐怕十分關鍵，比特幣被稱為「數位黃金」，但近期被特斯拉創辦人馬斯克保守看待後，中國又全面打擊加密貨幣產業，導致大資金從數位黃金撤出，流向實體黃金。摩根大通出具報告統計，今年第1季，不管散戶或投資機構都在買入比特幣，不過第2季開始，散戶買入比特幣的資金仍高達43.88億美元，但投資機構已流出10.27億美元；這些資金恐怕流向了黃金ETF，因為從4月底比特幣起跌開始，短短1個月，黃金ETF的黃金淨持倉量就增加20餘噸。

不過，黃金在6月3日出現近2%的較大跌幅，群益期貨研究員賴囿羽認為，主要是小非農就業數據樂觀，激勵美元和債券利率同步走強，且是否真的啟動縮表討論，必須等到6月中旬聯準會會議後才有解答，加上此波黃金已有不小漲幅，市場偏向觀望；建議投資人待金價回落至1800至1830美元附近買進，中長線來看，黃金有機會上看2075美元高點。

(本文截自財訊635期，詳全文)