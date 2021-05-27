鴻海強攻電動車 跨國合資只是起手式？劉揚偉靠神祕小公司 擄獲汽車四哥的心

文／林宏達

5月18日，鴻海拿下全球第4大車廠Stellantis的合作案，關鍵就在土城民生路的一家神祕小公司富智捷身上。

根據《財訊》報導，5月19日，台北下午5時，鴻海董事長劉揚偉和全球第4大車廠Stellantis執行長Carlos Tavares共同宣布，將成立1家合資公司，共同開發車用電子系統、人機介面及服務。

郭台銘牽線 敲開合作大門

Stellantis這是鴻海董事長劉揚偉上任以來，在電動車市場抓到的第一隻大鯨魚。這一次，Stellantis宣布的重點，就是將和鴻海合資成立Mobile Drive這家公司，共同開發未來Stellantis旗下各車廠品牌汽車內部要使用的電子系統。這次記者會中，雙方對新公司的細節仍祕而不宣，包括何時成立、資本額多少，都尚未宣布。

但《財訊》採訪得知，Mobile Drive只是這家公司的「洋名」，為了這個案子，鴻海早在2019年6月，就在新北市土城民生路4號成立了1家名為富智捷的公司，這家公司目前是富智康的子公司，未來將轉為和Stellantis共同持有的合資公司，「接下來，Stellantis會把資金和資源注入這家公司，執行長由鴻海指派，財務長則由Stellantis派任，雙方各持股5成。」知情人士說。

《財訊》報導指出，在記者會上，富智康行政總裁池育陽指出，和Stellantis的合作案，是2018年底，鴻海創辦人郭台銘親訪當時的飛雅特克萊思勒執行長，打開合作的大門，2020年1月，飛雅特克萊斯勒在美國消費性電子展（CES）上，展出Airflow Vision概念車，背後就是和鴻海合作開發；同1個月，劉揚偉和飛雅特克萊斯勒簽下合作協議，在「One Foxconn」概念下，由劉揚偉親自督導，再交由富智康執行。

「後來飛雅特克萊斯勒忙於整併，新公司成立才拖到這個月宣布」，知情人士在接受《財訊》團隊採訪時，透露，在這個案子上，鴻海先是由總公司打頭陣，接著再由池育陽領導，在香港上市的富智康接手；富智康原本是鴻海旗下Android手機的代工廠，實力堅強，但當手機市場成熟之後，過去幾年將手上的工程資源轉向開發車用電子。

車用軟體設計 成鴻海籌碼

Stellantis執行長Carlos Tavares對和鴻海的合作有高度期待，強調「和鴻海合作發展的新平台，會改變我們設計汽車的方式，改變我們更新汽車功能的頻率，也會改變我們管理汽車產品生命週期的方式，這些都是Stellantis營運仰賴的核心。」

《財訊》報導指出，現場Stellantis還派出軟體長Yves Bonnefont說明。過去外界認為，鴻海擅長的就是硬體製造，但Stellantis代表不斷提及的，都是軟體和便用者經驗。表面上看，鴻海提供給Stellantis的，是汽車中控台上的一片控制平台；但實際上，鴻海成立富智捷，在台灣、中國和歐洲調動數百名工程師，最主要提供的價值，就是車用軟體的設計。

(本文截自財訊634期，詳全文)