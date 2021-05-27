快訊

高雄按摩師打麻將釀10人染疫 一張圖秒懂確診者關聯性

疫情逼退7000桌訂單 30週年慶恐成熄燈日？易牙居董座：想過關門 但我還在撐

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／游筱燕

根據《財訊》報導，公館老台北人的回憶易牙居餐廳，受到疫情重創，業績蒸發9成，老闆林志成萌生退意，客人不捨力挽，只盼疫情快點消散，留下這個懷舊的好滋味。

《財訊》報導指出，易牙居的仁愛店、中和店，在SARS那年結束營業；去年新冠肺炎疫情延燒，『吃的地方易牙居創始店』也悄悄收攤；如今只剩易牙居點心坊一家，難過的是，今年是易牙居正邁入第30年，我這幾天認真想過關門，很不捨，但還在撐。」易牙居老闆林志成感傷地說。

30周年悲歌　現在的營收都不夠付房租

5月烈陽燒得疫情發燙，餐飲業卻迎來一陣寒冬。「就像坐在冰庫裡，」林志成形容自己的心情，以及店內的氣氛，「去年2月疫情爆發，店內業績瞬間蒸發9成，花了3個月才慢慢恢復；這次疫情本土確診那麼嚴重，三個月也不可能恢復，後面會怎樣，不敢想。」

《財訊》報導指出，易牙居每月20名員工近百萬元的薪水，35萬元的房租，現在外送、外帶1天不到1萬元的營收，連房租都不夠付。「其實店內編制只需12人便足夠，許多人是我之前店裡的員工，上了年紀，裁掉他們上哪找工作？」

老台北人的回憶「易牙居」，1991年創店，全名為「吃的地方易牙居湘粵美食」，因生意大好隔年再開2店「易牙居點心坊」，兩家店皆位在公館商圈的羅斯福路3段巷內；全盛時期有6家分店，高峰期單一家店的年營收可高達5000萬元。

《財訊》分析，當年易牙居靠著港點現點現做、湘粵料理快炒區隔市場，以CP值高聞名，成為家庭好友的聚餐勝地，排隊至少要花1小時，吸引不少政商名流、影視藝人捧場。在飯店上班、自認嘴很刁的老顧客程秀蘭表示，易牙居價位合理，西杏明蝦捲、芝麻捲、乾炒牛河是她最喜愛的3道菜，「西杏明蝦捲的蝦子厚實飽滿，乾炒牛河牛肉新鮮又大塊，河粉炒得很Q。若因疫情關店，就可惜了。」

1990年蓮園餐廳因遭遇大火，包括林志成的哥哥林局衛在內的7名年輕員工與股東合資，在台北公館開了「吃的地方易牙居」，由於股東們有當時知名的蓮園、彭園餐廳內場及外埸經驗，他們肯拚、技術底子佳，時常賓客爆滿，在公館地區造成轟動。為了區隔兩家店的商品，第2家店改以林局衛拿手的港點為主，也在彭園、蓮園掌廚過的林志成由哥哥引薦，甫退伍便加入2店的股東行列，負責內場菜色。

(本文截自財訊634期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

鴻海強攻電動車 跨國合資只是起手式？劉揚偉靠神祕小公司 擄獲汽車四哥的心

5月18日，鴻海拿下全球第4大車廠Stellantis的合作案，關鍵就在土城民生路的一家神祕小公司富智捷身上。

陽明詢圈現增 小股東歎「真心換絕情」

根據《財訊》報導，貨櫃三雄受惠全球運價竄升，營運狀況大好，尤其是近年幾乎年年虧損的陽明，今年第1季就繳出每股盈餘7.49元的亮眼表現；不過，3月底陽明董事會決議以詢價圈購的方式，辦理現金增資3億股，除了一成留給員工認購外，其餘9成採取全數詢圈的方式，引來小股東忿忿不平。

缺電危機》尖峰時間翻轉 除役容易新增難！核能、燃煤進入退役期 供電考驗才開始

根據《財訊》報導，5月中旬的兩次全國分區停電，讓台灣又陷入是否缺電的集體焦慮。但無論是從電源供應或電力調度的角度，台灣想通過穩定供電的試煉，確實不是件易事。

國泰金、富邦金的兆元資金 台股部位全都露！壽險金控首季賺逾千億元的幕後「功臣」

根據《財訊》報導，國泰金與富邦金靠著靈活運用壽險資金，不但去年獲利創新高，今年第一季更大賺，兩家獲利金額加總就相當於全體金控獲利的55%，他們究竟怎麼布局？進出哪些標的？

疫情逼退7000桌訂單 30週年慶恐成熄燈日？易牙居董座：想過關門 但我還在撐

根據《財訊》報導，公館老台北人的回憶易牙居餐廳，受到疫情重創，業績蒸發9成，老闆林志成萌生退意，客人不捨力挽，只盼疫情快點消散，留下這個懷舊的好滋味。

郭恭克曝今年投資關鍵字：台股別懼高！熱到Q3、留意Q4轉折

根據《財訊》報導，隨新台幣匯率高漲、疫情似有再起之勢，台股攻上萬七高點後，進入震盪格局。市場多空看法交雜之際，郭恭克特別提醒，面對台股後市，「物價」是唯一關鍵字。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。