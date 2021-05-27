缺電危機》尖峰時間翻轉 除役容易新增難！核能、燃煤進入退役期 供電考驗才開始

文／陳雅潔

根據《財訊》報導，5月中旬的兩次全國分區停電，讓台灣又陷入是否缺電的集體焦慮。但無論是從電源供應或電力調度的角度，台灣想通過穩定供電的試煉，確實不是件易事。

《財訊》報導指出，5月中旬氣候異常炎熱，疫情陡然升溫，再加上513、517全國分區限電事件，民怨沸騰到了臨界點。

諷刺的是，就在5月12日，經濟部甫公告《108/109年度全國電力資源供需報告》，還強調從今年至2027年，以達成備用容量率15%、備轉容量率10%為電力規畫藍圖的目標，卻在隔日就因發生513大停電而跳票。

不過，《財訊》報導指出，這份報告揭示的未來電力供給規畫，其實已經可以看出，電源供應即將進入左支右絀的辛苦日子，負責電力調度的台電，也將面臨更艱難的挑戰。

3大因素 加大用電需求

簡單白話總結這兩次大規模停電的原因有所不同，513是先跳電、必須等待恢復供電所以停電；517則是為了預防跳電，只好叫大家先少用點電。

到底供電有多緊？《財訊》分析，從需求面上來看，的確出現許多意想不到的情況。首先，台電私下坦承，5月初看到氣象預測顯示，將連續多日高溫達35度以上，就已感到情勢不妙，因為多部歲修中的機組，都是規畫6月以後才會陸續併入系統。

根據《財訊》報導，台電發言人專業總工程師張廷抒說，電源規畫都是幾年前就做好的，「雖然會進行滾動檢討，但極端氣候這些情況實在是之前都預估不到。」

第2，製造業景氣大爆發，出口頻創新高，「不只電子業，傳產也都是24小時趕工，到晚上工業用電也減不下來。」接著，疫情急轉直下，各級學校停課，民生用電暴增，「原本一間教室開一部冷氣給40個學生吹，現在學生都回家了，就變成40部冷氣在運轉。」因此5月用電量不斷刷新紀錄，多日備轉容量率都在5%上下煎熬。

《財訊》報導指出，更值得注意的是第3點，今年5月受氣候加疫情兩大因素，讓日落後的用電完全不遜於日間。513和517發生供電缺口的時間都在晚間，和過去數十年來尖峰負載壓力最高點在正午時分，已經大不相同。

夜間尖峰用電量 提前爆發

許多電力專業人士都觀察到夜間尖峰的趨勢，接下來電動車使用愈趨普及，夜間用電量勢必更快速增加。而且電子業未來數年景氣都看好，「尤其是半導體廠，先進製程每往上升一級，耗電量就等比成長，」電業人士透露，夜間尖峰負載壓力已經提前爆發。

(本文截自財訊634期，詳全文)