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陽明詢圈現增 小股東歎「真心換絕情」

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／涂憶君

根據《財訊》報導，貨櫃三雄受惠全球運價竄升，營運狀況大好，尤其是近年幾乎年年虧損的陽明，今年第1季就繳出每股盈餘7.49元的亮眼表現；不過，3月底陽明董事會決議以詢價圈購的方式，辦理現金增資3億股，除了一成留給員工認購外，其餘9成採取全數詢圈的方式，引來小股東忿忿不平。

首先，能夠透過詢圈獲得新股者，全數都是由承銷商決定。《財訊》報導指出，證交所也表示，在詢價圈購制度下，因承銷商具有配售裁量權及承銷價格議定，較易產生配合發行公司違規配售、透過人頭戶不法配售獲利、惡性競爭及違法退佣等弊端；但此制度在市況不佳、投資人參與較不熱絡時，透過承銷商配售承銷管道，可有效提高企業籌資之確定性。

但是，現在陽明獲利正好，和過去營運狀況岌岌可危的情況已然迥異；如今小股東認股意願大幅提高，卻沒有參與機會的現增案，不免讓長抱的投資人有「過去被迫減資、現今也吃不到增資機會」的感受。

《財訊》分析，再者，根據現行法規與市場常見行情，詢圈現增的發行價，大多會落於訂價日前1、3、5個營業日其中一天收盤價的簡單算術平均數的9折。由於市場期待陽明後市無虞，股價有機會高過發行價，新股特定人有機會賣股賺資本利得；反過來說，小股東就算看好後市，仍得透過次級市場買入。

第3，此次現增3億股，根據法人評估，這將讓目前普通股股本333.21億元的陽明，股本膨脹約9%；雖然陽明的獲利狀況好轉，但原持有陽明的小股東，不僅沒有機會認購新股，還必須面對現增後股本膨脹的影響。

《財訊》報導指出，在今年3月的法說會上，陽明面對一般自然人股東對於全數詢圈擴增股本的疑慮，僅表示因為預算來不及編列，大股東無法認股，才會使用詢圈現增的方式。

陽明強調，增資是為了強化公司資本結構，透過現金增資採詢價圈購，有利於券商安排認購的確定性，也是保障所有股東權益；股票價格每天都在波動，無法得知未來增資案進行時之訂價與目前市價孰高孰低。

只能說，公司有自己的立場與顧慮，但看在正積極參與的陽明小股東來說，卻有完全不同的感受。

(本文截自財訊634期，詳全文)

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