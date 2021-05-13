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日本零售業銷售大調查！一片口罩帶動消費品市場大洗牌

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／篭島裕亮、山本興陽

疫情改變了日本消費者的行為，一個20多歲的女性就說：「我會買眼睛附近的保養和美妝品，不過不買口紅了。」

醫藥品滯銷　肇因觀光衰退

《財訊》報導指出，日本化妝品龍頭廠商資生堂公2020會計年度（2020年1月到12月）營業額9209億日圓，比前一年減少18.6%，而且出現117億日圓淨損失。第2名的花王2020年營業額減少8%為1.38兆日圓，因消毒液、洗衣精等其他領域的產品需求增加，獲利則僅減少8.3%，淨利1261億日圓。

《財訊》分析，過去一年，日本零售業就出現這樣幾家歡樂幾家愁的狀況。調查業者Intage公司分析超市和藥妝店等4千家店的銷售資料，製作了一年來滯銷和暢銷的排行榜。《鑽石Online》引述調查指出，滯銷前30名中，化妝品就占了11名，第1名的口紅營業額只有前一年的41.8%；另外還有腮紅、粉底等，只要繼續戴口罩，這些產品就很難熱賣。

此外，《財訊》報導指出，與化妝品一樣賣不好的還有醫藥品，前30名滯銷產品也占了10名，包括止醉等動暈症藥物、感冒藥等。至於強心劑、鎮咳化痰劑、維他命B1等滯銷，主因則是中國觀光客不能到日本掃貨。

至於熱賣的商品，第1名是口罩，去年銷售額是前一年的380%。Intage指出，2019年平均一片口罩售價18日圓，2020年漲到33日圓。以往高價口罩只有花粉症等時期熱銷，但疫情發生後，消費者每天都要戴口罩，因此會選擇戴起來舒適、不傷皮膚的高價品項。

居家用品夯　鬆餅粉也熱賣

《財訊》報導指出，有趣的是，唯一進入熱銷前30名的飲料，是第6名的麥芽飲料「美祿」。這項商品是1973年問世的長銷商品，2020年7月突然在社群網站上流傳「它能補充鐵質」，之後需求就大增，去年9月底甚至斷銷。11月重新上架，但因為訂單量是前一年的7倍以上，12月再度缺貨，今年3月才終於又開始銷售。

暢銷商品中，前30名有17名是食品，因為在家自己動手做的機會變多，因此鬆餅粉等烘焙預拌粉、鮮奶油、冷凍水產、義大利麵等，都在榜上。

Monex證券公司分析師益嶋裕指出，食品超市、家電量販店、藥妝店、居家生活用品店、網購等業者，因為在家時間增長而產生新的需求，業績普遍不錯。

(本文截自財訊633期，詳全文)

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