特斯拉棄用雷達 自駕技術掀二次革命！打臉Google獨尊光達 設計走向純視覺化

文／林宗輝

《財訊》報導指出，在不久前的一場企業私下聚會中，穩懋董事長陳進財在飯席閒聊時，好奇地問鴻海董事長劉揚偉，「我一直搞不懂，為什麼特斯拉一直堅持使用鏡頭，卻不願意使用光達？」當時劉揚偉笑著說，「這大概是因為美國人的想法，希望盡量化繁為簡，對汽車系統而言，感測的裝置或訊號來源也是愈單純愈好。」言下之意，特斯拉執行長馬斯克堅持這樣的想法，不僅可以減少系統設計難度，也能有效降低成本。

如今，馬斯克更展現出具體動作，不但不使用光達，甚至還將其他雷達從特斯拉車上徹底移除。根據美國供應鏈訊息，未來美國工廠生產出來的特斯拉，都將不含雷達，對市場帶來一波新的衝擊。

光達還是鏡頭好 爭論不休

到底是光達好？還是鏡頭好？《財訊》分析，在市場上一直掀起激烈論戰。過去以谷歌為首的自動駕駛技術發展者認為，光達可以解決惡劣天候或特殊狀況下的辨識問題，精度也更高，因此未來自動駕駛只能走光達，沒有第二條路。但特斯拉卻不這麼認為，馬斯克甚至說過：「光達是傻子的產物，任何人依靠光達的都注定要失敗。」。

《財訊》報導指出，一般使用在汽車上的雷達有分為幾種，除了光達，毫米波與超音波雷達也已經普遍應用。但一直以來，雷達在材質偵測方面有很大的限制，很多汽車喜歡安裝的測速雷達或一些通訊天線，本身也都會發射電磁波，使雷達的誤判成為家常便飯。惡劣氣候也會影響雷達效能，近幾年市場上具備ACC車距維持系統的車款，不少車主都遇過高速公路上滂沱大雨時，雷達往往都會直接停止工作。

事實上，特斯拉從2014年開始，也在其電動車產品上使用雷達，但是直到2016年，才把雷達的偵測功能變成其駕駛輔助Autopilot系統的一部分。為解決雷達缺陷，特斯拉曾嘗試把雷達系統納入整個自動駕駛的類神經網路學習系統中，希望能排除可能的偵測失敗狀況。

但根據特斯拉公布的資訊，特斯拉在2020年時曾嘗試和供應商合作改善雷達技術，希望能避免誤判，但最後沒有成功；反而有愈來愈多特斯拉車輛因誤判路況導致交通事故發生，使得馬斯克下定決心，特斯拉必須徹底排除雷達。

(本文截自財訊633期，詳全文)