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神祕家族買下乖乖、南仁湖 10年營收成長10倍！三地集團少主的生意經 「面子」最重要

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／游筱燕

如果要說台灣的神祕集團，發跡於高雄的三地集團絕對榜上有名。創立於2008年的三地，創辦人鍾嘉村白手起家，十年內突然躥起，陸續併購高雄客運、北基加油站、南仁湖、乖乖等知名老牌企業，並借殼裕豐國際上市。事業版圖橫跨地產、能源、交通、觀光育樂、休閒食品等，集團營收從2021年的10億元，至2020年的120億元，10年成長逾10倍。

《財訊》報導指出，行事低調的鍾嘉村，2019年底因買下國民品牌乖乖而首次浮上媒體版面；當時各大媒體都想找他，卻不得其門而入，連照片都只能搜尋網路舊圖。3年後，鍾嘉村的兒子鍾育霖接受《財訊》獨家專訪，才知道鍾嘉村已半退休，事業多數交給13年前一起創業的鍾育霖打理。

喜讀史書　復古的商場文青

37歲的鍾育霖是鍾嘉村長子，他熱愛閱讀歷史故事，尤其是民國史；不只愛收集老照片，平日還會融入造形。採訪拍照過程中，不斷問說可否以一身長袍馬褂入鏡，「我跟你說，長袍馬褂的顏色很講究不能亂配，藍色、黑色才是學者的慣穿色，我有40套唐裝、40套長袍馬褂，生日、動土日必備。」

根據《財訊》報導，鍾育霖不單喜好舊式穿著，連事業歷程都跟一般企業二代不同。「大家都叫我企業二代，不過我應該更接近1.5代。」其實，鍾嘉村全家1998年移民加拿大，2008年鍾嘉村回台，2008年創立三地集團；鍾育霖在同年也隨父親返國一起創業，那時才24歲。

精準布局　台南土地翻倍漲

返台後，鍾嘉村經過朋友引介投入自辦市地重劃行業，最經典的代表戰役是拿下高雄22公頃文山特區，以及台南國平重劃區、屏東演藝廳重劃區。鍾育霖說，他父親喜歡開發土地，自己則鍾情建築。鍾育霖成立三地建築，不只向父親買土地，自己也培養買地、找地的功力。他從在屏東興建4戶的透天建案開始，公司規模愈來愈大。他說，起初也曾被騙過，老練的建材商和建築師看他年輕不懂，硬是被加價3成，幸好有同業提醒他才恍然大悟。

《財訊》報導指出，2015年開始，鍾育霖每年都會推出一個建案，總銷不超過3億元。為了快速在市場建立知名度，2019年他決定入主紡織業裕豐國際，2020年更名三地開發地產，6個新案共40億元的總銷全數完售，增加他的信心。今年，鍾育霖預計928檔期會在原高雄客運自立路站區的2千2百坪基地，針對首購族群，推出單價約30萬元的造鎮式90億元大案。

(本文截自財訊633期，詳全文)

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