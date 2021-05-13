郭恭克曝今年投資關鍵字：台股別懼高！熱到Q3、留意Q4轉折

文／陳雅潔 整理

《財訊》報導指出，5月後台股震盪加劇，國際經濟局勢多變、疫情陰影持續籠罩，市場投資氛圍從初登萬7高點的全然樂觀到心存警戒。不過，有「獵豹財務長」之稱的投資專家郭恭克認為，從總體經濟面分析，台股在第3季之前仍有行情，投資人不必預設大盤高點，但需留意轉折點將出現在第4季。

現任鉅豐財經資訊執行長的郭恭克，接受《財訊》採訪時指出，2021年的台股將是極樂與極悲的一年，也是資產重分配的一年；因為在股市大漲皆大歡喜之餘，全球物價情勢將可能出現變動，一旦物價攀升得太快太高，就是衝擊股市的高度警訊。

原物料股 還會繼續往上走

郭恭克觀察，過去20年的芝加哥期貨交易所全球商品指數（CRB）走勢，在景氣擴張的正常階段通常會介於2百到3百之間，2008年7月最高點是473，而這一波CRB指數到5月5日為204。所以，他預期在第2季甚至到第3季，全球疫情如果沒有持續惡化，總體經濟還是會慢慢上來，物價也還會持續上升。

《財訊》分析，CRB代表的是19種大眾物資的期貨報價，背後其實就代表眾多的原物料類股；股價經過急漲之後一定會回檔休息，由於一般原物料股走的大景氣循環，不會一波就走完，待消化浮額之後，應該還會持續上漲。

郭恭克認為，今年第3季如果CRB指數沒有到250以上，就代表原物料的行情還會繼續，因此台股絕對不會只有萬7、萬8。加上在這一波高點時，台股的航空母艦台積電股價才回到610元左右，顯示這一波指數並非由台積電所創造，而是一般的傳產與金控類股貢獻；因此等到原物料休息之後，台積電、電子類股可能還會重新接棒將指數墊高。

郭恭克指出，若是物價情勢漲得太快，代表經濟景氣擴張將進入第4階段，偏向末期，通常會伴隨著股市的最高點出現；這時，投資人會失去戒心，大股東也很可能會趁機調節長期持有的股票，而這個時間點可能會出現在第4季。

投資人應該適時保住戰果，而不是不斷地衝鋒陷陣，因此大家心中一定要牢記「物價、物價、物價」。今年的物價如果攀得太高、速度太快，就是股市高度警訊。他特別提醒：「當你享受極樂時就要知道，如果逃得比人家還慢，可能就要留下來收拾股市這一波盛宴的殘局。

(本文截自財訊633期，詳全文)