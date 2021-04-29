Chia奇亞幣一夕暴紅 「7檔硬碟概念股」強漲！這波挖礦熱潮會熱到何時？

【文／林宗輝】

加密貨幣市場關注度大增，帶動挖礦熱潮，也使得台灣相關設備供應鏈股價大漲，輝達已經居高思危，希望切割遊戲與挖礦應用，但在市場需求推動下，仍有更多業者前仆後繼。

《財訊》報導指出，繼GPU搶購潮清空了PChome、momo等台灣電商平台上的相關產品貨架之後，近來又出現了一波大容量傳統硬碟的搶購潮，許多產品都呈現缺貨狀況，原來，在比特幣與乙太幣之後又出現了一種新興的加密貨幣—奇亞幣（Chia），由於它是透過固態硬碟（SSD）或傳統硬碟來進行挖礦，暴紅的結果就造成相關產品大缺貨，不僅為整個加密貨幣市場增添話題，更拉動挖礦的相關設備需求成長。

《財訊》分析，隨著加密貨幣市場熱度不斷升溫，「挖礦」能夠獲取的利潤也不斷水漲船高，加上許多網紅的推波助瀾，挖礦幾已成為全民運動。

2020年因疫情而起的挖礦熱潮並非首次發生，觀察其週期性，多半是隨著加密貨幣的行情爆發，也隨著行情的下挫而沉寂。這波熱潮已經隨著比特幣、乙太幣等加密貨幣幣值屢創新高，火熱了半年以上，雖然近期部分幣值已經有較大規模的回跌，但至今熱度仍不減。甚至，有不少中國、韓國的網咖，在疫情最嚴重的時候，也都變身成「礦場」，藉以彌補流失的業績。

根據《財訊》報導，由於挖礦的運算量非常龐大，過去多是透過如主流遊戲GPU、專用的挖礦ASIC晶片或其他形式的運算形態來達成相關的運算工作，從而為礦工賺取利潤，最主要的挖礦標的，當然還是比特幣和乙太幣。

乙太幣熱潮仍不停歇 GPU還是缺貨

為了讓挖礦更有效率，也帶動相關設備需求成長。舉例來說，比特幣的運算規模已經極大，已經很少人會再使用GPU來挖礦，基本上都需要專用ASIC礦機才能挖得動；但由於ASIC礦機只能用來挖礦，而且需要特殊的散熱環境，一般人的進入門檻較高，因此即使比特幣的價值最高，使用ASIC礦機的人仍是少數，目前也沒有缺貨的問題。

但乙太幣，又稱以太坊（Ethereum）的加密貨幣，則仍適合使用GPU，且因為整體礦池的運算規模也還沒有如比特幣那般龐大，只要GPU性能不差，仍可獲取一定的利潤，也因此，用GPU挖乙太幣就成為超過9成礦工最主要的獲利方式。

《財訊》報導指出，目前GPU產品已經一卡難求，在台灣各大二手通路，包括露天、奇摩拍賣以及蝦皮等拍賣網站上，各種繪圖卡以出貨價的逾一倍價格擺在貨架上；也就是說，只要能買到繪圖卡，馬上就能以高一倍的價格脫手，連老舊二手產品都媲美新品價格。

(本文截自財訊632期，詳全文)