旺宏要賣6吋廠 鴻海搶親的幕後盤算...

【文／林宗輝】

鴻海早有布局半導體的願景，但因為缺乏經驗以及相關技術，遲遲無法實行;而旺宏因為製造效率不佳、準備淘汰的六吋廠，就成了最佳起點。

《財訊》報導指出，在全球晶圓產能緊俏的情況下，旺宏4月中旬宣布出售旗下6吋廠，引起諸多晶圓代工業者的搶親，例如聯電、世界先進，都表達了極高的興趣。然而在各家表達有意願購買的業者中，最受關注者，莫過於鴻海；鴻海董事長劉揚偉也證實，團隊確實已經向旺宏「表達興趣」。

《財訊》分析，首先從旺宏的角度來看，該公司專注於記憶體的生產，一般而言，記憶體產業都是走向大規模產能的擴張；而這座6吋廠的成本雖然已經攤提完畢，卻因為技術落後，缺少進一步的產能擴張空間。說穿了，就是其生產效率已經不符經濟效率與需求，趁這波產業浪頭高價脫手，換取更多資源發展更高階的記憶體生產布局，其實是一門不錯的生意。

高價賣廠 加強記憶體布局

畢竟，6吋廠對其他業者而言，仍有極高的價值。尤其受到新冠肺炎疫情的影響，全球供應鏈波動劇烈，使得成熟製程中的汽車電子、電源管理晶片以及各種驅動晶片都面臨嚴重缺貨狀況，若是由像聯電、世界先進這樣晶圓廠來接手並投入相關產品的生產，看來是最合理的選擇。

不過，旺宏的6吋廠，其實對鴻海意義更重大。

《財訊》報導指出，鴻海早在數年前就傳出有意願進軍半導體領域，在2017年成立了「S次集團」，專門負責整合半導體產業，隨後併購了訊芯，並且在中國青島設廠進行封測布局，劍指SiP封測服務；後續也併購了天鈺、君曜、虹晶，分別在驅動IC、指紋／觸控IC、面板驅動IC等領域耕耘。同時也和中國各地方政府合作進行晶片設計相關的業務研究與推動，總金額高達近300億元台幣。

2019年時，鴻海仍持續對外宣稱不會做晶圓廠等重資產投資。不過，其實在2016年併購夏普時，就已經順便取得夏普在日本一座8吋晶圓廠。該廠專門生產LCD驅動IC以及影像感測元件，但這座晶圓廠產能都已經分配得差不多，無法加入「S次集團」的半導體產業規畫。

《財訊》分析，隨著2020年疫情擴散到全球，打亂了全球半導體供應鏈的運作，鴻海的整體產業布局也受到影響。不僅夏普因為疫情面臨嚴重虧損，鴻海尋求出售夏普旗下顯示器部門業務，也因買家收手而終止；鴻海在美國威斯康辛州簽下的合作案也遲遲無法兌現，迫於成本，鴻海不斷縮減在美國的投資規模，而被美國民間與政界責難。

(本文截自財訊632期，詳全文)