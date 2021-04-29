人物專訪》金仁寶集團創辦人長子 許介立蹲點20年 低調踏上接班

【文／林苑卿】

康舒總經理許介立接下董座的呼聲高漲，讓外界揣測金仁寶集團即將啟動世代接班布局。身為創辦人許勝雄之子，經過20年歷練的許介立，將展現怎樣的企圖？

《財訊》報導指出，4月20日，金仁寶集團旗下電源供應器子公司康舒科技公告，2021年股東會將進行董事改選；令外界好奇的是，任職董事長25年的許勝雄，並未列入董事候選人名單，而許勝雄長子許介立接掌康舒總經理已屆滿1年，因此康舒將邁入世代接班的風聲甚囂塵上。

隔日，面對外界詢問「若許介立順利接下康舒董座之後，下一步是否有機會在金仁寶集團扮演更重要的角色？」出席三三交流會的許勝雄首度鬆口：「許介立若真獲得支持當選康舒董事長，就要先把這個角色做好，成為值得信賴的領導人物，被肯定之後就有機會。」

世代交替 許勝雄首度鬆口

也在4月20日這天，行事風格低調的許介立，首次以台灣區電機電子工業同業公會副理事長的身分接受《財訊》雙週刊專訪，暢談他對台灣製造業從南向製造到5G、低軌衛星等熱門應用的龐大商機。

根據《財訊》報導，這些議題，其實也與金仁寶集團今後的營運重心息息相關，從訪談中，身兼金仁寶集團旗下金寶、仁寶、康舒三大核心上市公司董事與總座的許介立，面對這些緊扣集團與台灣製造業生存的議題沉著應對，也讓外界看見這位話題人物的接班格局與視野。

「我們希望是母雞帶小雞，就是大型的OEM（原始設備製造商）與ODM（原始設計製造商），可以順勢帶著這些產業鏈，一起到東南亞去拓展；因為只有產業鏈整個起來，才有辦法在當地深耕。」這是許介立對電電公會會員廠商的喊話，但其實也是金仁寶集團的發展方向。

《財訊》分析，金仁寶集團旗下東南亞製造代工龍頭金寶電子，早已以母雞帶小雞的模式，帶著台灣供應鏈廠商南向深耕，成就現今「東南亞王」的稱號。之前，新金寶集團營運長鄒孔訓帶著《財訊》採訪團隊參觀泰金寶位於泰國帕布裏廠時就說，這裡面積高達10萬坪，是台商在東南亞最大的廠。

1989年，金寶赴泰國設廠，成為台灣製造最早南向布局的廠商；此後並陸續在菲律賓、馬來西亞、新加坡等國設廠。如今，金寶已是泰國、菲律賓最大的EMS（電子專業製造服務）廠。2021年，仁寶也將借重泰金寶在東南亞的產能資源，替客戶代工製造汽車電子產品。

《財訊》報導指出，3月31日，電電公會成立「台灣ICT（資訊及通訊技術）產業新南向鏈結與聚落推動工作委員會」，並由許介立擔任召集人。許介立身兼金寶、仁寶董事，接下召集人的角色別具意義。「我認為東南亞在下一個10年、20年，有機會成為台商發展的基地。」許介立說。

(本文截自財訊632期，詳全文)