傳產變飆股／原物料行情大爆發！航運、鋼鐵、塑化變身飆股 散戶現在還能追嗎？

【文／財訊新聞中心】

台股指數持續創新高，原本一直坐在冷板凳上的傳產股，突然變成活蹦亂跳的大飆股，一路從航運、鋼鐵、塑化，延燒到水泥等產業。沉寂將近10年之後，原物料行情回來了，傳產股價也跟著大復活。最新一期的《財訊》雙週刊以「傳產變飆股」製作專題，解析這一波傳產股飆風的實質內內涵，看原物料行情還會持續多久？同事專訪最強傳產基金經理人談當下操作策略。

根據《財訊》報導指出，推升這波傳產股的真實動力主要來自幾個面向。首先，美國推動最大規模的基礎建設計畫，率先觸動鋼鐵股市場需求的敏感神經；再者，疫後紓緩後全球消費力回升所拉動的景氣復甦，也進一步帶動原物料需求成長；更重要的是，在地緣政治的角力下，「安全」的重要性已經高於「價格」，各國開始建立起戰略性供應鏈，更掀起新一波的投資潮。這些都是「硬需求」！

在資金面方面，代表科技股的那斯達克指數，今年以來跑輸道瓊與標普五百指數。另一方面，根據美國銀行策略分析師4月中旬的報告，全球價值型基金連續12週淨流入，反觀成長型ETF出現六週最大淨流出。所謂價值股，通常是指股價淨值比偏低與殖利率較高者，與台灣傳產股過去的狀況相符。

這一波台股傳產股的熱度有多高？4月截至23日止，不含金融電子（代表傳產股）的指數上漲11.49%，反觀電子類股只小漲1.59%，差距立現；更令人詫異的是，最近電子股成交金額比重，由年初的78%，大幅降至目前的53%，甚至曾經跌落到48%。更不用提航運股長榮的成交金額近期已經常態性的超越台積電，就連中鋼成交金額也都直逼護國神山的人氣了。

台灣電子股的成交比重如今跌落到五成，雖然讓廣大的傳產股股東大吐一口悶氣，卻也飆出另一個大問題──傳產股過熱了嗎？

根據《財訊》報導，從過去的經驗來看，當全球政府狂印鈔票時，勢必會推升原物料行情，再加上有市場需求作後盾，「原物料行情一來，多頭走都長達兩年以上，相關個股的漲幅不會只有三成、五成，而是以倍數計算」。換言之，現在只是原物料多頭行情派對的開始。

不過，專家也不否認，從成交比重與瘋狂飆漲來看，傳產股短線確實有過熱訊號。如果已經是低檔買進傳產飆股的投資人，抱牢持股，現在想搭車者，因為波動加劇風險提高，急漲不要亂追，否則很容易亂掉節奏。

(本文截自財訊632期，詳全文)