《聽見歌 再唱》把布農族天籟帶進電影院 導演楊智麟 ：老天爺注定要我拍完這部片

【文／郭瓊俐】

已故導演齊柏林《看見台灣》片尾，原聲童聲合唱團站在玉山頂合唱《拍手歌》，感動了無數台灣人。楊智麟的電影《聽見歌 再唱》，帶我們認識幕後的故事。

《財訊》團隊約定採訪的這一天，楊智麟帶著1瓶水隻身前來，看起來木訥寡言。為了活絡氣氛，我跟他說，恭喜啊！《聽見歌 再唱》上映第一個週末全台票房就破1200萬元了。沒想到他直接回答：「我不賠錢，要8000萬元！」

接著他細數，電影成本4150萬元，扣掉和戲院分拆的票房收入及行銷費用，要超過8000萬元才能打平。如果要讓那些「100萬元、100萬元拿出自己的血汗錢投資」的天使投資人們都能拿回成本，票房至少要破億元。

沒有豪情萬千，也沒有高舉本土文化或藝術的說詞，這位拍出一部令人又哭又笑、產生共鳴情感的電影導演，念茲在茲的反而是他背負著一群天使投資人的善意，希望可以回報他們。

根據《財訊》報導，一直對影像拍攝有興趣的楊智麟，大學畢業後曾在電視台工作，之後赴美取得電影碩士學位。回國後，電影夢走得並不順遂。偶然機會下，他隨同「台灣原聲童聲合唱團」到泰國演出，幫忙拍攝記錄，認識團長馬彼得，從此當了志工，十多年來一直往返馬彼得的故鄉南投縣信義鄉的久美部落。好像怕別人誤會他多有理想似地，他急著說明：「我不是說很有使命感或覺得很受感動，主要是我覺得馬老師做的事情是對的，當我可以幫他，我就試試看幫他，這是我的想法啦。」

認識馬老師 認同做對的事

《財訊》報導指出，出身布農族的馬彼得，原是連五線譜都不會看的體育老師，為了鼓勵布農族小朋友透過唱歌找到自信，成為合唱團團長兼指揮，後來和幾位退休老師創辦「台灣原聲教育協會」。當志工期間，楊智麟拍了《唱歌吧》、《不只唱歌吧》兩部紀錄片。2009年，他以馬彼得為原型人物，開始撰寫《聽見歌 再唱》電影劇本，但是中間停頓了很多年。這期間他以拍廣告為業，還曾到北京工作近兩年。他說：「對我來講，生存是第一要件，當我拍廣告可以負擔家計，還可以存點錢，我是很高興的。」

「但老天爺注定要讓我拍完這部片。」2016年過年前，楊智麟接到9支廣告，非常開心，心想接下來一年的家計都有著落了，擔心軋不過來，他還推掉4支廣告。沒想到網路時代的廣告市場變化劇烈，過了一個年，他的5支廣告竟然先後被取消了。什麼工作都沒有的他，才痛下決心把電影劇本完成，同時開始籌資。

(本文截自財訊632期，詳全文)