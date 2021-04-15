快訊

潛艦國造恐因鋼料缺貨延宕 國安系統出面「關切」中鋼

誆緬甸金礦豐！名模王靜瑩前夫陳威陶涉吸金7億 遭調查局搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慧洋-KY董座：航運大好沒那麼輕鬆過！貨櫃三雄營運大噴發 散裝跟著接棒？

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／涂憶君

「我這十幾年來從來沒有那麼輕鬆過。」3月30日，慧洋－KY董事長藍俊昇在法說會上的一句話，讓慧洋－KY隔日爆量大漲。投資人也才突然發現，航運股除了貨櫃三雄之外，散裝族群慧洋－KY、裕民等，股價都已默默從2月開始走揚，3月底甚至一舉超越去年高點。隨著全球經濟景氣逐步復甦驅動原物料需求，散裝公司的後市也備受市場期待。

從散裝產業的主要指標─波羅的海乾散貨指數（BDI）今年3月中旬突破去年前波高點，就能看出散裝業今年狀況十分熱絡。

各型散裝船　今年都有利基

BDI主要由中小型散裝船的波羅的海巴拿馬指數（BPI）和超輕便極限型指數（BSI）、以及大型散裝船的海岬型貨運指數（BCI）共同組成；自去年底起，BPI、BSI指數不斷衝高，帶旺BDI表現，藍俊昇也在法說當天說明中小型散裝船狀況非常熱絡的三大原因。

中小型散裝船運載的主要是煤炭、穀物等原物料。第1，先從煤炭運送狀況來說，中國去年下半年無預警禁運澳洲煤炭，讓部分從澳洲出發、抵達中國港口的散裝船無法卸貨，造成中小型船運力減少；另外，中國轉而向印尼、俄羅斯等國訂購煤炭，但這些國家的港口只容得下中小型船，又使得中小型船需求大增。第2，近期剛好是南美洲穀物收成旺季，中小型散裝船的需求本就較其他季節旺盛。第3，是中小型船今年的汰舊率將超越新船交付率，也因此，中小型散裝船數多的公司，比較容易受惠。

不僅中小型散裝船市場非常熱，BCI指數3月開始也回溫。以大型散裝船為主的裕民發言人張宗良、新興發言人李義仁都表示，大型散裝船以裝載鐵礦砂為主，只要鋼市需求不墜，BCI指數長線上行的趨勢不會改變；加上航運現貨價格熱絡，只要有合約船要重新簽約，換約價格將優於去年「很多」，都有助於今年營運勝過去年。

李義仁也表示，中小型散裝船的市況隨著穀物出貨旺季，好到第2季底應沒有問題。美國農業部今年2月就上修全年農作物出口預期3%，其中，大豆出口量可望年增24%、玉米年增38%，國票投顧出具報告預估將有利於支撐今年中小型船的需求。

(本文截自財訊631期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

獨家揭密》金麗科說不清的中國風險

金麗科過去連年虧損，卻因為替中國製造處理器的問題，帶動股價翻漲5倍，但隨之而來的地緣政治風險，也跟著大幅上升，值得投資人注意。

大立光暗藏王牌／3000元的大立光可以買嗎？3大逆風當前 股王掌門人林恩平4密謀救霸業

過去的一年，大立光面臨痛失大客戶訂單，同業競爭加劇、關鍵零組件缺貨潮等營運挑戰，讓股價欲振乏力。 然而，逆風考驗，也許正是再度淬煉股王體質的最好時機。 大立光執行長王恩平早已透過4個密謀，低調展開新事業布局、強化營運管理，正為大立光下個10年鋪路。 這些謀略，能讓大立光股價走出谷底，再造股王盛世嗎？

鴻海郭台銘豪砸50億元入股台康生技！從科技到生技 一場郭董精算的新戰役

根據最新一期《財訊》雙週刊報導，鴻海集團創辦人郭台銘，4月初決定豪砸50億元入股台康生技，既成全了他在「政策、商業、股市、情義」方面的考量，也肩負著外界兩個大大的期待。

大立光暗藏王牌2／強勢對先進光、三星發動訴訟戰、砍價搶單「就能玩死對手」 林恩平捍衛光學王朝的下一步？

從小兒科醫師到執掌500億營收的光學王國，林恩平專注技術的研發令同業敬佩，他發動的訴訟則令同業生畏。在他溫文的外表下，有一顆鷹派的心。

慧洋-KY董座：航運大好沒那麼輕鬆過！貨櫃三雄營運大噴發 散裝跟著接棒？

根據最新一期《財訊》雙週刊報導，慧洋董事長藍俊昇一席話，讓日前股價已默默走揚一段時間的散裝族群更加吸睛。但在市場人氣匯聚之後，必須持續緊盯產業基本面利多的續航力。

鴻海集團股價葫蘆裡賣什麼藥？這次衝不衝得過15倍本益比？

根據最新一期《財訊》雙週刊報導，鴻海氣勢正盛，股價重回11年前高點，旗下金雞群創、天鈺，更是一個比一個活潑。投資人想知道，一個MIH電動車聯盟題材，能讓鴻海集團股價走多遠？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。