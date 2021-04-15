鴻海郭台銘豪砸50億元入股台康生技！從科技到生技 一場郭董精算的新戰役

文／劉軒彤

今年2月台大癌醫的質子治療系統吊裝典禮上，鴻海集團創辦人郭台銘宣告：「從現在起，我已經是生技醫療產業的一分子。」一個多月後，他馬上展現霸氣，決定以個人的投資公司注資台康生技50億元，預計拿下18.56%股權成為最大股東。

根據《財訊》報導，多年來，郭台銘樹大招風，任何一個舉動都有極端的評價，即使是做慈善，捐贈250億元推動的台大癌症醫院，前後磨合10多年，但冷眼看笑話的並不少。然而這次投資台康生技卻不一樣，幾乎沒有酸民，因為台灣生技業太需要大手筆的實質挹注，大家都眼巴巴地盯著科技巨頭那很深很深的口袋。

政府撐腰 未來發展有空間

錢，對於郭台銘這種科技業大咖，向來不是大問題。先不說他重新奪回2021年《富比世》台灣首富之位，單憑鴻海今年預計每股發放4元現金股息，以郭台銘台面上的持股，領回的股利就超過50億元，投資台康生技也夠了。

《財訊》分析，關鍵點在於，鴻海集團的投資決策，必定是要一魚多吃、一舉數得。歸結起來，郭台銘投資台康生技，「政策、商業、股市、情義」都兼顧到了！

要理解這一切，先要回到台康生技的背景。台康生技是財團法人生物技術開發中心五家衍生企業之一，前身是藥品先導工廠，2012年台康生技執行長劉理成，結合台耀化學的資金收購這座工廠，奠定台康生技的基礎，也就是所謂的CDMO事業（生技產品委託開發製造服務），簡單說，是一種生技業代工服務。

《財訊》報導指出，劉理成個人背景也很強，在美國生技產業累積30年實戰功力；曾經評估過諸多生技投資案，也在很早期就到過諾華大藥廠的生物製藥部門上班，當時整個部門只有60人，現在應該有上萬人了。後來也擔任基因療法公司AnGes的營運長，也花過時間到中國評估生物相似藥產業。這等資歷，促成台康生技後來加入「生物相似藥」的開發業務，形成CDMO與生物相似藥雙引擎策略。

前不久，行政院審查《生技新藥產業發展條例》新版修正案，預計明年上路，把CDMO納入租稅優惠適用範圍，並新增設備投資抵減，可說是替CDMO量身打造。

《財訊》分析，如此一來，郭台銘這次的投資決策很明確地跟上了「政策」方向，台康生技的CDMO事業2016年就損益兩平，科技巨頭再加點資金、設備、自動化的柴火，不愁沒有更旺的機會。

(本文截自財訊631期，詳全文)