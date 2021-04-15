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大立光暗藏王牌2／強勢對先進光、三星發動訴訟戰、砍價搶單「就能玩死對手」 林恩平捍衛光學王朝的下一步？

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林苑卿

從小兒科醫師到執掌500億營收的光學王國，林恩平專注技術的研發令同業敬佩，他發動的訴訟則令同業生畏。在他溫文的外表下，有一顆鷹派的心。

當了18年執業的小兒科醫師，林恩平2006年在父親林耀英的親情攻勢下，轉赴大立光擔任董事長特助，走上了接班之路，在歷練4年後，2010年正式接下執行長大位，成為大立光的掌舵者。根據最新一期《財訊》雙週刊報導，剛開始，外界還好奇這名小兒科醫師對於企業經營能有多大能耐；10年來，他以高毛利、高獲利證明了他的能力；2017年，大立光股價更一度衝上6000元不可思議的價位。

強勢 發動訴訟戰讓對手難喘息

林恩平很少論斷自己的功過，對這樣傲人的成績，他也僅僅在2017年於交通大學一場演講中謙遜地說：「我擔任執行長這7年中，雖然是風雨飄搖，但是至少沒有做得很離譜。」然而，這位行事低調，潛修靜坐的執行長，要面對國際市場的競爭與產業變化，而能屹立不搖，絕不是「沒有做得很離譜」就可以達標。

《財訊》報導指出，擔任執行長期間，林恩平對內全力衝刺營運績效；對外，他也大動干戈，頻頻發動數起訴訟，不論是像三星這樣的國際大廠，甚至是惠普這樣的客戶也在所不惜。近10年來，他總共發起4次訴訟，每一次都牽動產業生態，引發業界的高度矚目。

在林恩平發動的訴訟中，最讓業界印象深刻的，就是2012年對先進光發動涉嫌侵害著作權與營業祕密訴訟，纏訟長達9年。這期間，先進光的股價都在20至40元低檔徘徊，外界甚至認為先進光撐不過這一關。

根據《財訊》報導，對先進光的訴訟纏訟9年，顯示林恩平鍥不不捨的決心與毅力。今年1月28日，智慧財產法院審理民事訴訟2審宣判，先進光敗訴且須賠償大立光逾15.22億元。2月23日，先進光與大立光先後公告，大立光向台中法院聲請假執行，針對先進光旗下薩摩亞群島商Excellent Electro-Optical Technology公司的債權15.22億元，以及從2013年11月1日起至清償日的年息五%加計利息、執行費的1217萬元範圍內予以扣押。等同於大立光隨時可依程序查扣、拍賣先進光資產以保障債權。

然而，看似窮追猛打的堅硬性格下，林恩平依然保持著冷靜的盤算與思維。今年3月5日，大立光與先進光達成和解，幾天後大立光還宣布入股成為先進光單一最大股東。這種戲劇化的變化，讓外界進一步認識到林恩平沉潛的耐力與靈活的彈性。

(本文截自財訊631期，詳全文)

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