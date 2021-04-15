大立光暗藏王牌／3000元的大立光可以買嗎？3大逆風當前 股王掌門人林恩平4密謀救霸業

文／財訊新聞中心

過去的一年，大立光面臨痛失大客戶訂單，同業競爭加劇、關鍵零組件缺貨潮等營運挑戰，讓股價欲振乏力。

然而，逆風考驗，也許正是再度淬煉股王體質的最好時機。

大立光執行長王恩平早已透過4個密謀，低調展開新事業布局、強化營運管理，正為大立光下個10年鋪路。

這些謀略，能讓大立光股價走出谷底，再造股王盛世嗎？

過去一年，大立光面臨諸多營運挑戰，股價欲振乏力。然而，大立光執行長林恩平低調展開新事業布局，正為大立光下個十年鋪路。這些謀略，能讓大立光再造股王盛世嗎？台灣鏡頭產業的股價又該怎麼看？

最新一期《財訊》雙週刊封面故事以「鏡頭產業新拐點」為題，報導股王大立光面對營運逆風的突圍計畫，同時解析在美中對抗下，台灣鏡頭產業的新機會。 《財訊》報導指出，2020年疫情擴散，也牽累光學鏡頭產業的表現。去年，大立光、亞光、今國光營收都下滑，股價也受到重擊；不過，這樣的局勢將在美中貿易戰升溫下，未來將有機會出現翻轉。

「未來台灣光學鏡頭產業必然會有一番榮景。」台灣光學工業同業公會理事長林泰朗很肯定地說，更多的新應用會帶動更多的新需求，再加上地緣政治因素催化，擁有豐厚製造實力的台灣鏡頭廠商，有機會可以大展拳腳。

《財訊》報導指出，未來中國與台灣的此消彼長態勢會翻轉。更重要的是，美中對抗會讓中國光學鏡頭的外銷，開始受到限制。其次，中國對業者的補貼將縮減，都讓台廠受惠轉單潮。

《財訊》指出，部分國際車廠已將訂單轉給台灣鏡頭廠，佳凌就取得很多這樣的生意；同時，因為安控系統排除中國產品，佳凌也因此承接很多安控鏡頭的轉單。」

台灣鏡頭產業的股價前景，應該如何評價，《財訊》也有完整解讀。

(本文截自財訊631期，詳全文)