獨家揭密》金麗科說不清的中國風險

文／財訊新聞中心

金麗科過去連年虧損，卻因為替中國製造處理器的問題，帶動股價翻漲5倍，但隨之而來的地緣政治風險，也跟著大幅上升，值得投資人注意。

一家過去連年虧損的公司，卻因為替中國製造處理器的話題，帶動股價翻漲五倍；不過，隨之而來的地緣政治風險，也跟著大幅上升，值得投資人注意。最新一期《財訊》雙週刊，獨家揭密這家公司——金麗科的中國合作夥伴及其可能伴隨的投資風險。

美中科技爭霸戰愈演愈烈，日前美國在台協會處長酈英傑指出：「美國會確保供應鏈不會被當作籌碼，拿來對付我們（美國）。」言下之意，美方已經警覺到，圍堵中國發展先進科技的最大破口可能就在台灣。未來，凡牽涉到先進技術者，台廠將被迫選邊站，不再有模糊空間。

譬如，近來頻以「能幫中國避開科技制裁」為話題，激勵股價飆漲的金麗科，《財訊》調查發現，金麗科的中國合作夥伴——中科睿芯不僅隸屬於官方的中國科學院，主要產品更是用在AI的高速伺服器與高速運算晶片，而金麗科提供的CPU正扮演關鍵角色。一旦中科睿芯也遭到美方制裁，金麗科「中國好朋友」的故事將面臨重大轉折，公司投資恐難以回收，投資人也將蒙受重大虧損。

《財訊》報導指出，現在，「中國CPU」成為最敏感的關鍵字，台積電因此停止生產世芯委託製造的處理器。但金麗科在這事件裡，又扮演什麼樣的角色？為何最敏感的資金，開始快速抽離？ 《財訊》指出，金麗科做的CPU，正是中國自製CPU計畫中的關鍵角色。金麗科在中國的主要合作夥伴，是深圳芯力電子技術公司；而且，金麗科也是中國科學院旗下的中科睿芯官網公告的合作夥伴。

今年二月，中科睿芯正式宣布，完成全世界第一款「圖神經網路加速晶片設計」。中科睿芯為了發展伺服器晶片，曾和美商高通合作，卻遇到技術瓶頸。後來，中科睿芯找上金麗科合作，這款處理器能用來搭配中國自製GPU，讓整套系統不再依賴美製處理器，大幅提高自製率。

金麗科的地緣政治風險有多大，和中科睿芯的關係恐怕是關鍵，因為中科睿芯的主要產品，其實是高速伺服器和相關的高速運算晶片。

《財訊》指出，金麗科的故事，其實是去年美國禁止台積電為華為生產晶片的故事續集，當華為無法再生產處理器之後，中國必須要找其他管道，生產未來和美國競爭所需的高性能晶片。

現在，雖然中科睿芯並未列入美國的實體清單，但中科睿芯是中國科學院附屬單位，旗下多家涉及高速運算的單位都已被美方禁運。金麗科雖然因為能替中國生產處理器股價暴紅，卻也可能因此成為美國的下一個警告的目標。

也因此，「中國芯」會不會成為台股下一個未爆彈？在最新一期《財訊》有詳盡解析。

(本文截自財訊631期，詳全文)