快訊

境外移入+6！50多歲女返台近一個月後確診新冠肺炎

被中方遣送回台人數創高峰 台灣社會新難題 老病台流愈來愈多 海基會忙著接人球

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／郭瓊俐

兩岸關係嚴峻，國防部統計去年中國軍機騷擾我國西南空域超過380架次。事實上，根據《財訊》報導，兩岸不僅存在軍事衝突問題，高齡貧病、滯留中國的「台流」，這幾年被遣送回台的人數也創新高；家屬和台流斷絕往來多年後不願照顧，最後由各縣市社會局安置在安養機構，形成台灣社會另一個負擔。

根據海基會統計，2010年至2015年期間，每年台流回台人數約20件，之後開始大幅增加，2018至2019年攀升到每年50件左右；去年雖有疫情封境，台流回台人數卻創下高峰，總數約80件，今年也持續增加中。

台流漸老邁　台辦燙手山芋

《財訊》報導指出，「台流」是指帶著資金到中國做生意或設廠的台商，以及隨台廠赴中國工作的台籍幹部，經商失利或失去工作後沒有返回台灣，在中國各地流浪的人。台商聚集的珠三角、長三角等地台流最多，廣東東莞的厚街鎮一度被稱為「台流村」。

「台流」說法因為有負面意涵，他們不願意被這樣稱呼，海基會的官式用法是「滯陸國人」。不管名稱為何，這幾年因積欠房租、重病住院、證件失效遭逮捕等原因，被遣送回國的台流急速增加，繁複的手續與安置工作都落在海基會頭上。

台流回台在2016年之後快速增加，《財訊》分析，有兩大原因。一是台商西進30年，經商或工作失敗者，現在已經高齡，加上過去風光時在中國過著燈紅酒綠的生活，身體多已搞壞，生病沒錢就醫才會想回台灣，或是積欠大筆醫療費被遣送回國。

此外，中國各地台辦過去資源多，很多台辦每個月會給當地台流1000元人民幣的基本生活費，但2016年民進黨政府上台後，中國對台政策大轉彎，台辦地位被邊緣化，已沒有資源養這些台流，加上台流老邁之後開始生病，已被視為燙手山芋，各地台辦想盡辦法要讓他們回台灣，不想讓他們病死在中國。

當地台商表示，各地台辦揣摩高層政策，「寧左勿右」，怕被扣上「常和台灣當局往來」的帽子，已不願主動和海基會聯絡，想要遣送台流，多透過各地的台商協會跟海基會聯絡。

海基會接到訊息後必須進行繁複手續，首先向台流原戶籍地的戶政機關調戶籍謄本，確定有此人後，再和其家人聯絡。

(本文截自財訊630期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

鴻海集團股價葫蘆裡賣什麼藥？這次衝不衝得過15倍本益比？

根據最新一期《財訊》雙週刊報導，鴻海氣勢正盛，股價重回11年前高點，旗下金雞群創、天鈺，更是一個比一個活潑。投資人想知道，一個MIH電動車聯盟題材，能讓鴻海集團股價走多遠？

台積電挑戰新高的4道陰影...Intel豪砸200億美元投入晶圓代工的盤算

1984年，日本站上全球半導體產業顛峰，一度把英特爾逼到接近破產，8年後，英特爾擊敗日本，成為全球市值最高的半導體公司。2021年，美國政府發布關鍵報告，示警美國過度依賴自台灣進口的晶片，將成為美國經濟和國防上的重大弱點，美國將祭出一連串政策，拿回最尖端晶片製造的主導權。英特爾重返晶圓代工，只是這場大戲的序曲，台積電要真正成為半導體之王，還有4大難關橫在眼前。

順天堂獨子許照信不接班的智慧！老牌企業用去家族化走向百年基業

即使順天歸鄉展風光開幕，但慨然裸捐藏品的創辦人許家與順天堂藥廠仍堅持隱身幕後，專注精進科學中藥本業，繼續往百年基業邁進。

透視史上最詭異329檔期的房市真相！政府高調打炒房 建商卻低調狂銷

329全台案量破6600億元，較去年同期成長4成，創下3年來新高，由台北市領軍，豪宅、造鎮的百億大案頻出，牽動下半年買氣。

被中方遣送回台人數創高峰 台灣社會新難題 老病台流愈來愈多 海基會忙著接人球

根據最新一期《財訊》雙週刊報導，台商西進30年，撐起兩岸經濟的成功故事被廣為流傳；但失敗而流浪在中國的台商愈來愈多，台灣社會也開始面臨這些人的安養問題。

比特幣沒有基本面 投資價值該怎麼看？虛實指標教戰

幣圈專家教戰，沒有基本面的比特幣，投資人仍能用實體投資慣用的指標，從籌碼面、技術面、發展面等看待未來比特幣價格的動向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。