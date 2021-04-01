被中方遣送回台人數創高峰 台灣社會新難題 老病台流愈來愈多 海基會忙著接人球

文／郭瓊俐

兩岸關係嚴峻，國防部統計去年中國軍機騷擾我國西南空域超過380架次。事實上，根據《財訊》報導，兩岸不僅存在軍事衝突問題，高齡貧病、滯留中國的「台流」，這幾年被遣送回台的人數也創新高；家屬和台流斷絕往來多年後不願照顧，最後由各縣市社會局安置在安養機構，形成台灣社會另一個負擔。

根據海基會統計，2010年至2015年期間，每年台流回台人數約20件，之後開始大幅增加，2018至2019年攀升到每年50件左右；去年雖有疫情封境，台流回台人數卻創下高峰，總數約80件，今年也持續增加中。

台流漸老邁 台辦燙手山芋

《財訊》報導指出，「台流」是指帶著資金到中國做生意或設廠的台商，以及隨台廠赴中國工作的台籍幹部，經商失利或失去工作後沒有返回台灣，在中國各地流浪的人。台商聚集的珠三角、長三角等地台流最多，廣東東莞的厚街鎮一度被稱為「台流村」。

「台流」說法因為有負面意涵，他們不願意被這樣稱呼，海基會的官式用法是「滯陸國人」。不管名稱為何，這幾年因積欠房租、重病住院、證件失效遭逮捕等原因，被遣送回國的台流急速增加，繁複的手續與安置工作都落在海基會頭上。

台流回台在2016年之後快速增加，《財訊》分析，有兩大原因。一是台商西進30年，經商或工作失敗者，現在已經高齡，加上過去風光時在中國過著燈紅酒綠的生活，身體多已搞壞，生病沒錢就醫才會想回台灣，或是積欠大筆醫療費被遣送回國。

此外，中國各地台辦過去資源多，很多台辦每個月會給當地台流1000元人民幣的基本生活費，但2016年民進黨政府上台後，中國對台政策大轉彎，台辦地位被邊緣化，已沒有資源養這些台流，加上台流老邁之後開始生病，已被視為燙手山芋，各地台辦想盡辦法要讓他們回台灣，不想讓他們病死在中國。

當地台商表示，各地台辦揣摩高層政策，「寧左勿右」，怕被扣上「常和台灣當局往來」的帽子，已不願主動和海基會聯絡，想要遣送台流，多透過各地的台商協會跟海基會聯絡。

海基會接到訊息後必須進行繁複手續，首先向台流原戶籍地的戶政機關調戶籍謄本，確定有此人後，再和其家人聯絡。

(本文截自財訊630期，詳全文)